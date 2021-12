"Antonino Spinalbese con la valigia, Belen Rodriguez sul lago Maggiore". La crisi non è stata superata?

Francesco Fredella 08 dicembre 2021 a

Lui pubblica la foto di una valigia di fronte ad un hotel, lei si trova sul Lago Maggiore. Cosa accade tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? Le acque sembrano di nuovo agitate. Si ipotizza una nuova crisi, un altro allontanamento. Eppure, solo poche settimane fa, Belen Rodriguez aveva detto: “Nessuna rottura, perché semplicemente non ci siamo mai lasciati”. La Rodriguez si era raccontata al settimanale Chi - diretto da Alfonso Signorini. Tra lei ed Antonino Spinalbese (i due hanno avuto una figlia che si chiama Luna Marì) che cosa sta accadendo? Sembra, sempre da rumors, che i due facciano vite separate: c'è il lavoro di mezzo, non dimentichiamolo, che potrebbe costringere la bella argentina a ritmi serrati e giornate fuori casa. Dei due, però, nessuna traccia nemmeno per le vie di Milano, spesso frequentate per lo shopping natalizio dalla showgirl. Mistero.

Si è riunito il ‘Clan Rodriguez’- come viene definita con ironia la grande famiglia di Belen- manca Antonino Spinalbese. Infatti, Belen e gli altri (papà Gustavo, mamma Veronica, Cecilia e Jeremias con la fidanzata Deborah Togni) si sono rifugiati sul lago Maggiore. E dov'era Spinalbese? Da quello che si nota su Instagram si sarebbe rilassato altrove. Una valigia e la facciata dell'hotel illuminato dalle luci natalizie: questi sono gli unici indizi che arrivano dai social. Le malelingue continuano a pensare che la crisi tra loro non sia stata superata affatto. Resta tutto avvolto nel mistero, nulla di certo per adesso. Il Natale è alle porte, potrebbe essere la prova del nove. Infatti, durante le feste i due dovrebbero - condizionale d'obbligo - riunirsi. Come accade in tutte le famiglie.

