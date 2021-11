Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, resa di conti al Gf Vip. "Vai a f..." ma lei non molla

Francesco Fredella 30 novembre 2021 a

Accade praticamente di tutto durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Ancora una volta protagonisti Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, ma anche Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi - che se la ridono per averla nominata.

Manuel Bortuzzo si alza in piedi al GfVip, vipponi in lacrime

La principessa cerca Manuel per avere una spalla su cui piangere, ma lui non vuole parlare. “Vuoi ancora parlare con me? Sognatelo, lasciami vivere! Mi dissocio da queste cose, sono cose tue. Se vuoi parlare parlane, non con me. Non voglio ascoltare. […] A me dici che non ti ascolto? Ma vattene a F...”, dice Bortuzzo.

È già crisi tra Bortuzzo e Lulù: parole di fuoco e nessun futuro insieme

Lulù, però, continua senza sosta. Ed allora Manuel tira fuori la grinta. “Mi voglio dissociare da alcuni tuoi comportamenti […] esiste la classe ed il modo di saper parlare, abbiamo venti e passa anni. Tirala fuori quando serve, non solo per portare una borsetta. Tu non ascolti, anche Alfonso è stato due, tre minuti a cercare di parlarti, sei stata a dire m**chiate e neanche te ne rendi conto. E poi mi accusi e mi dici ‘tu non mi ascolti’, cosa ho fatto da tre mesi a questa parte? Ma che c***o dici? Ma che pensi di star a parlare con un c***ione? E non ridere perché non c’è un c***o da ridere”, dice.

Bortuzzo canta Ultimo e fa piangere tutti. Emozioni forti al GfVip VIDEO

La principessa resta per un attimo senza fiato e poi dice: “Non mi cancellare dalla tua vita qua dentro, ti prego. Il fatto che Clarissa sia andata via per me è stato uno choc non voglio che tu pensi che io sia pazza, neanche ricordo cosa ho detto [in bagno, ndr] mi dispiace se tu mi hai detto che ti dissoci da me, io non ricordo cosa ho detto se non che non me ne frega un c***o”.

