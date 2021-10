Manuel Bortuzzo al piano canta Ultimo e fa piangere tutti. Emozioni forti al GfVip

25 ottobre 2021 a

Emozione e occhi lucidi al GfVip quanto, nella puntata di lunedì 25 ottobre, Manuel Bortuzzi ha stupito tutti cantando al pianoforte “Sogni Appesi” di Ultimo. L'ex nuotatore colpito da un proiettile a Roma che gli ha cambiato la vota costringendolo su una sedia a rotelle ha commosso gli altri concorrenti del Grande fratello vip con una interpretazione sentita e particolarmente significativa.

"Questo vivere con i sogni appesi per poi fare una vita che non hai immaginato... perché quella che hai immaginato resterà sempre nei sogni. Mi ritrovo tanto nelle parole che dice Ultimo" in questa canzone, ha commentato Manuel.

Manila Nazzaro ha spiegato: “Chiudere gli occhi e sentirlo suonare è stata un’esperienza straordinaria, sembrava di vederlo camminare”. Anche Alfonso Signorini si è complimentato mentre Aldo Montano ha voluto rendergli un bellissimo omaggio: “Io ho vissuto la vita facendomi uno scudo da campione, poi con la famiglia quella corazza l’ho essa da parte, ora guardo la vita da un altro punto di vista e Manuel l’altra sera, con quella musica e quelle parole, mi ha fatto crollare“. In molti sono apparsi visibilmente commossi come Giucas Casella, Carmen Russo e Katia Ricciarelli.

Nel corso del programma Bortuzzo ha raccontato nuovi dettagli sulla tragica sparatoria. “Quella sera oltre alla mia ragazza, con me c’era il mio grande amico Ale che credo sia stato il ragazzo che alla fine mi ha salvato la vita. La scena è stata drammatica, da film. La polizia era già lì chiamata per la rissa. Quindi sono arrivati, perché erano dall’altra parte della strada, mi hanno fatto il test della pupilla e la prima cosa che hanno detto al mio amico è stata ‘purtroppo è morto’".

“Il mio medico mi ha detto che la situazione era disperata. Ha letto la cartella clinica e mi ha detto: ‘Ci sono stati minuti in cui loro non sapevano più che fare per salvarti, stavi per andartene’" ricostruisce il giovaane. "Per questo dico che lo sport mi ha salvato la vita, perché avevo un fisico perfetto, propenso a riprendermi. Lo sport è importante, il cuore, i polmoni se sono allenati fanno la differenza. Uno che come me si allenava tutti i giorni aveva un corpo diverso rispetto a chi sta sul divano tutto il giorno. Quindi credo che in parte questa sia la ragione per cui ce l’ho fatta”, ha detto agli altri inquilini vipo della casa.

