Grande Fratello Vip, arriva Delia e gela Alex Belli con Soleil: nella Casa si consuma il dramma

Giada Oricchio 06 novembre 2021

a

a

Alex Belli show al Grande Fratello Vip 6: imita Tommaso Zorzi e minaccia di uscire dalla porta rossa della Casa di Cinecittà. Soleil Sorge lo ferma, ma nella notte lo attacca: “Credo che sia d’accordo con la moglie Delia”.

Nel corso dell’ultima puntata del reality show di Canale 5, la cui finale è prevista per il 14 marzo 2022, Belli ha conquistato quasi tutti gli agognati blocchi tv. Dalla lite con Aldo Montano alla ignobile battuta su Manuel Bortuzzo (il conduttore Alfonso Signorini lo ha rimproverato ma se l’è presa di nuovo con il pubblico privo di ironia, nda) fino al triangolo con la moglie Delia Duran e l’amica del corazon, Soleil Sorge nella Casa del GF con lui. Un teatrino telefonato da settimane: addetti ai pettegolezzi tricolore erano sicuri che sarebbe accaduto. E così è stato.

La moglie dell'attore Delia si è presentata in tutta la sua svettante bellezza (trucco degli occhi a parte) e se l’è presa con Soleil: “Sei una gatta morta, una donna deve fermare un uomo ubriaco, parli di solidarietà femminile e poi ti strusci a chi è sposato, ti devi vergognare”. Il solito copione e le solite banalità secondo lo stereotipo che “l’ommo è ommo e adda’ puzza’ e cacciatore” anche se coniugato, è la terza incomoda a non doverlo ammaliare. Non si sottolinea mai che i neuroni maschili possano dire “no grazie”.

Il secondo ciack era un interno giardino con il confronto Delia-Alex: grandi vette di piantolini, frasi tremule, mezze scuse, “hai frainteso”, “qui c’è bisogno di trovare una persona amica”, “esco con te” e l’immancabile “no, devi restare e fare il tuo percorso, ma non mi ferire ancora”. Alex Belli ha sempre la voce impostata e tra un “ehi man”, “te lo dice Alex” e un “game”, si morde le labbra, offre alla telecamera il trequarti, strizza gli occhi finché non si velano. Sembra recitare sempre (Aldo Montano gli ha detto: “Hai fatto un confessionale dove credevi di essere Johnny Deep”) e non si accorge che sfocia nel non credibile. Fa venire il dubbio che sia davvero così. Mettiamola con la freddura che circola sul web: “Puoi levare Belli da Centovetrine, ma non Centovetrine da Alex Belli”. Non a caso, sui social spopolano le clip con le risposte a effetto dell’attore sottolineate dalla colonna sonora della soap opera made in Italy.

Ma c’è dell’altro. Ieri notte, sui titoli di coda del GFVip, Belli si è tuffato alla porta rossa fingendo di voler abbandonare perché scosso dal dolore della moglie, lo ha fermato Soleil e insieme hanno girato il remake della scena di un anno fa con protagonisti Tommaso Zorzi e Stefania Orlando (più genuini e se non lo erano, perlomeno sono stati i primi a ideare il momento trash). Una copia carbone: i gesti, le parole (“se esci te, esco anch’io”), il ripensamento, tutto uguale. Ché naturalmente nessuno ha varcato la red line. A differenza però di Zorzi e Orlando che si consolarono cantando “Maledetta Primavera”,

Soleil Sorge è passata da “la nostra amicizia è pura e io faccio in passo indietro per non danneggiarti” a “qualcosa non mi torna, non vorrei che Alex e Delia fossero d’accordo”. Un favoloso doppio salto mortale per dissociarsi e allontanare da sé l’idea che sia complice di questa (legittima) strategia. Nella notte, la modella ha confidato a Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Carmen Russo che ha avuto certi comportamenti per colpa di Alex: “Lui mi ripeteva che Delia non si sarebbe mai fatta pensieri sbagliati sul nostro rapporto. Capisco che da fuori può essere frainteso, ma io mi fidavo della sue parole”.

Il sito Biccy.it riporta il timore di Soleil: “Io inizio a pensare che entrambi abbiano giocato a questo gioco. Le sto pensando tutte. (…). Mi sento strumento di una roba che non mi appartiene. C’è qualcosa che non mi torna. Quindi Manila mi stai dicendo che o è un attore ed è d’accordo con lei, oppure è cotto davvero? A me darebbe fastidio in entrambi i casi, perché se è un attore significa che lui e la moglie hanno fatto questo piano già prima. (…). Ci sono persone fuori che fanno cose, tipo determinati agenti. Fidatevi che queste persone strumentalizzano, aizzano e creano cose. Ho pensato anche ad un certo punto che forse sta giocando lui. Magari vuol far pensare che ci sia di più”.

Soleil, che non è seconda a Belli per recitazione, pianti a secco e comprensione dei meccanismi da reality, si descrive “sincera, ingenua e sprovveduta”, ma l’amico Davide l’ha redarguita: “Dal mio punto di vista è esagerato quello che avete fatto, bellissima la libertà di espressione e il gioco, ma alcune cose non ci stavano. Io penso che avrei perso la mia donna e viceversa. Io vi avrei mandato a ca**re. L’amicizia si prova senza baci cinematografici, senza andare a dire ‘mi manca’. Tu non avresti dubitato? Ma stai scherzando?! Siete fuori di testa! Vista da fuori non puoi non dubitare. Siete fuori! Io che sono vostro amico, mi facevate venire il dubbio. Avete esagerato! Ci sono robe che non potete fare se avete persone fuori. La principale responsabilità è di Alex. Se poi te hai qualcuno, te ne prenderai le conseguenze”.

