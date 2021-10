Manuel Bortuzzo si alza in piedi al GfVip, vipponi in lacrime

Francesco Fredella 06 ottobre 2021 a

Sicuramente la scena fa venire la pelle d'oca: Manuel Bortuzzo lascia la carrozzina e grazie ad un tutore muove i primi passi. Un vero campione. Manuel fa una vera e propria sorpresa agli inquilini della casa del GFVip regalando un'emozione davvero unica. Quella carrozzina è diventata parte della sua vita dal febbraio 2019 quando, a causa di uno scambio di persona, venne colpito da un proiettile mentre si trovava alla periferia di Roma. Una corsa contro il tempo il suo arrivo in ospedale. Come ha raccontato nella casa per soli 12 millimetri quel proiettile non ha colpito l'aorta addominale (sarebbe morto nel giro di pochi minuti). Manuel dal momento dell'incidente ha annotato tutti i miglioramenti dandosi del tempo per tornare a camminare: 10 anni. Ma sembra che abbia fatto prima. Infatti, grazie ad un tutore e alla forza di volontà muove i primi passi.

Katia Ricciarelli si commuove, ma poi arrivano Alex Belli e Montano. Tutti si rendono conto di quanto sia determinato e forte. Carman Russo lo bacia, Miriana lo stringe. Casella lo confonde con un altro concorrente, tutti si rendono conto di quanto sia alto. E lui, divertito, svela di essere 193 cm. Ma visto che si scherza anche la Fico rompe il silenzio e dice a Lulù: "Sei furbetta, ci ha visto lungo" (Lulù e Manuel avevano flirtato, poi lui si è tirato indietro). "Ci vedo sempre lungo", risponde la principessa.

