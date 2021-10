Grande Fratello Vip 6, è già crisi tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: parole di fuoco e nessun futuro

Giada Oricchio 07 ottobre 2021 a

Al GFVip 6, Manuel Bortuzzo friendzona Lulù Selassié. L’ex nuotatore della Nazionale sembra aver già esaurito l’interesse per la minore delle tre sorelle. Ieri sera, come ogni giorno, Lulù ha costretto Manuel a parlare di un flirt appena nato nemmeno fosse un rapporto di lunga data pieno di vita vissuta. In realtà i due si conoscono da poche settimane e l’atteggiamento possessivo della gieffina ha fatto precipitare le storia in un battibaleno. “Non devi dare di più se non te la senti, a me va di stare con te amore però non ti devi sentire come in gabbia. Perché fai quella faccia? Mi sembri irritato. Da una parte vorrei più attenzioni, dall’altra non voglio stressarti. A te ci tengo, mi piace coccolarti e toccarti” ha detto la 23enne a Bortuzzo che ha risposto lapidario: “A me non piace per niente essere toccato, ma vabbè”. Gelo in veranda.

Ma Selassié ha proseguito: “Io ti conosco, so come sei fatto” e di nuovo doccia fredda di Manuel: “Non mi conosci per niente, fidati. Non sono venuto qui con l’idea di far questo. Non siamo fidanzati. Mi dici sempre ‘sto male, sto male’. O ti compro una farmacia o non so cosa fare. Perché non ti chiedo cos’hai? Perché me lo dici tutti i giorni, già lo so! Per te dormire con me è diverso? Per me no, dormire con te o Aldo (Montano, nda) è la stessa cosa, per me siete uguali”. Il confronto è finito in un nulla di fatto. Lulù non vuole sentire ragioni, non solo finge di capire che il ragazzo romano è già stufo della situazione (non le sono bastati nemmeno i ripetuti rifiuti ai baci), ma non ascolta nemmeno le sorelle Clarissa e Jessica che le hanno consigliato di non essere così soffocante. Intanto Bortuzzo ha confidato ad Alex Belli e Aldo che fuori dalla casa del GFVip non c’è alcun futuro per lui e Lulù.

