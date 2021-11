Battutaccia su Manuel Bortuzzo, concorrente nei guai: chi rischia di lasciare il GfVip

Francesco Fredella 04 novembre 2021 a

Per Alex Belli potrebbe arrivare una squalifica. E si alza un altro polverone nella casa del Grande Fratello vip. La frase infelice, evitabile, nei confronti di Manuel Bortuzzo imbarazza il concorrente e anche il pubblico.

Ma andiamo per gradi. Alex si trova chiacchiera con Soleil Sorge e Davide Silvestre nel giardino della casa. Si parla di un'eliminazione in cui “uno a uno cadono”. Soleil fa riferimento ad uno dei concorrenti e poi Belli precisa: “Ultimo rimane Manu perché non può cadere”. Questa battuta, sicuramente poco felice - anzi si poteva evitare, fa scivolare Alex Belli nel baratro. La Rete chiede la sua squalifica. Dopo questa battuta infelice Soleil accenna una risata, Davide resta in silenzio.

L'attore di Centovetrine si ritrova in mezzo al caos, solo pochi giorni fa l'ennesimo polverone dopo un litigio violentissimo con Aldo Montano: i due sono quasi arrivati alle mani. Una parte dei telespettatori vorrebbe l'eliminazione di Alex Belli - che, tra l'altro, in questi giorni si è lasciato andare ad un'amicizia speciale con Soleil Sorge (ricevendo le critiche criptate anche da parte di sua moglie, Delia Duran).

Adesso gli occhi di tutti sono puntati su domani sera: Alfonso Signorini, sicuramente, prenderà in mano la situazione cercando di far capire ad Alex Belli che ha sbagliato nel pronunciare quella frase. Servono, assolutamente, le sue scuse. Intanto, Bortuzzo sembra non aver percepito nulla. Il cortocircuito al Grande Fratello vip potrebbe essere per davvero dietro l'angolo.

