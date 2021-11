"Makumba" a Domenica In? Con chi ce l'ha Mara Venier dopo la caduta: "Ho corna dappertutto..."

Giorgia Peretti 28 novembre 2021 a

Mara Venier torna al timone di Domenica In dopo la brutta caduta dello scorso 21 novembre 2021. La conduttrice del programma contenitore di Rai 1 era scivolata, cadendo di faccia e rompendosi gli occhiali durante il break pubblicitario della scorsa puntata. Alla ripresa della diretta in video era comparso Pierpaolo Pretelli, new entry del programma, che aveva temporeggiato prima del ritorno in scena della zia Mara.

Arisa difende la Lucarelli ma la replica della Venier spiazza tutti

Un po’ claudicante, con la caviglia fasciata e il ghiaccio sulla testa, la padrona di casa rientra in studio. Nonostante il pubblico l’abbia incitata a continuare, la Venier dopo pochi minuti ha deciso di interrompere la puntata in anticipo per concludere gli accertamenti sulla sua salute. Ad introdurla, nella puntata di oggi 28 novembre, è stata la canzone “Makumba” di Noemi e Carl Brave: un titolo tutt’altro che casuale visto le sventure in cui è inciampata Mara Venier nel corso dell’anno.

Troppo rumore, Mara Venier sbotta col pubblico in studio

Subito dopo i consueti saluti, la conduttrice ha lanciato un servizio realizzato appositamente per lei commentando: “I miei autori tanto carini hanno preparato un filmato per me e per voi”. Un filmato composto da una carrellata di momenti che riprendono tutti gli incidenti vissuti da Mara Venier nel corso delle sue edizioni di Domenica in, tra cui quella del 2004 quando riportò tre fratture scomposte. Poi l’edizione del 2018 quando le finì il tabellone sul piede, ed ancora la caduta dalle scale nell’edizione dello scorso anno, che le provocò una frattura al cuboide. Infine, l’ultimo incidente avvenuto la scorsa domenica, durante la pubblicità, che le ha procurato un bel bernoccolo in fronte.

La caduta della Venier e il panico in diretta: Domenica In chiude prima

Zia Mara ha voluto ringraziare tutti coloro che le hanno regalato dei cornetti portafortuna nei giorni scorsi. “Ho corna dappertutto e spero che mio marito che è all’estero non mi regali delle corna”, ha ironizzato con una battuta delle sue. E ancora un ringraziamento speciale al suo pubblico, “sempre vicino a me e così affettuoso. Poteva andare peggio ma sono ancora qua!”, ha aggiunto. “Vorrei almeno arrivare fino a maggio!” e con queste parole ha dato ufficialmente il via alla puntata di oggi.

