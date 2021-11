Elisa Isoardi a Domenica In piange dall'inizio alla fine: lo sfogo su lavoro e amore con Mara Venier

Giorgia Peretti 21 novembre 2021 a

Lacrime e risate durante l’intervista di Elisa Isoardi a “Domenica In”. L’ex naufraga dell’isola dei famosi è ospite nel programma della domenica di Rai 1, condotto da Mara Venier, nella puntata del 21 novembre. Un’intervista a cuore aperto, che inizia con la commozione dell’ex conduttrice de La Prova del Cuoco per il suo ritorno nel piccolo schermo dopo una pausa “forzata dal suo lavoro”. “Mi piacerebbe tornare a lavorare perché condurre è quello che so fare. Ritornare qui in Rai è un po’ come avere una pacca sulla spalla”, dice la Isoardi. Dopo averla rincuorata ed elogiata sul versante lavorativo, Zia Mara si scatena su quello amoroso.

La Isoardi ha rotto il silenzio attorno alla fine della storia d’amore con il leader della Lega, Matteo Salvini: “Rifarei tutte le scelte. Ho amato profondamente. E sono anche stata amata. Ho avuto una grande fortuna. Siamo stati insieme cinque anni. Eravamo due persone che si amavano con tante cose in mezzo. Lo ricordo con molto affetto e con il sorriso”. “C’è stata tanta passione, tanto amore”, aggiunge. Un amore che le è costato tanto, sottolinea la conduttrice, nei rapporti sociali e lavorativi: “ho pagato un prezzo per questo. Eravamo due persone che si amavano con tante cose in mezzo”. La Venier si inserisce: “Un po’ di nostalgia?”.

L’ex naufraga ammette: “Di quei tempi lì sì. Quando si parla di amore sempre. Sono state cose belle, infatti, quando parli di Matteo mi si illuminano gli occhi”. La padrona di casa la incalza: “Ma adesso c’è qualcun altro nella tua vita?”. “Adesso no, Mara ho 38 anni… se mi spostano un bicchiere in casa già mi girano”, scherza la Isoardi. Così Zia Mara se ne esce con una battuta delle sue: “Cioè non mi dire che sei una zitella oh! No dai!”. “No però se lascia un calzino in giro lo caccio”, ironizza la Isoardi. E la Venier ribatte definitiva: “Come deve essere questo poveraccio per entrare nella tua vita? No, perché gli uomini sono disordinati per natura. Scegli una donna che è meglio”.

