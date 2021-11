Domenica In, Arisa difende la Lucarelli ma la replica della Venier spiazza tutti

Giorgia Peretti 14 novembre 2021 a

A Domenica In si parla di Ballando con le Stelle ma Arisa sembra avere altro per la testa. La cantante lucana, attualmente in gara nello show di Milly Carlucci, è ospite di Mara Venier, insieme al suo ballerino Vito Coppola, nella puntata di domenica 14 novembre. I due si mostrano sin da subito molto affiatati, si guardano e parlottano nel corso della messa in onda dei filmati di ieri sera. La padrona di casa se ne accorge subito e punzecchia: “A loro non frega nulla del filmato, non l’hanno manco guardato”. “Si guardano in continuazione, sorridono… poi lui (Vito Coppola nda) ti guarda con uno sguardo così profondo”, aggiunge riferendosi ad Arisa. La cantante svia il discorso ma Zia Mara non la molla, dopo averla fatta esibire le dice: “Stai bene adesso eh, ti vedo bene sei felice”. Che la complicità artistica tra i due si stia tramutando in altro? La Venier sembra lanciare il gossip.

Arisa però si è esposta negli studi di Rai 1 in merito alla lite furiosa tra Morgan e Selvaggia Lucarelli. I due non se le sono mandate a dire ieri sera, dopo la dura critica della Lucarelli il cantate ha perso le staffe e Arisa ha commentato: “Io voglio molto bene a Marco però bisogna anche essere rispettosi dei ruoli. In Italia abbiamo sempre la tendenza a non rispettare niente, non ci va mai bene nulla e mettiamo sempre in dubbio il ruolo degli altri. Sarebbe meglio attenersi alle regole, a volte”. Ha poi aggiunto: “Morgan non è male a ballare, Selvaggia Lucarelli, a volte si esprime in modo tagliente e pungente ma è il suo ruolo. Io avrei dei proverbi tipo: ‘paese che vai usanza che trovi’”. Mara Venier ha chiosato con una battuta delle sue: “e poi c’è anche quello che è mio e fa ‘dalle e dalle poi si spezza pure u metall…”. Insomma, per Zia Mara sarebbe stata la Lucarelli a provocare la reazione fuori dalle righe del cantante.

