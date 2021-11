Domenica In, caduta tremenda di Mara Venier e la puntata finisce prima

Giorgia Peretti 21 novembre 2021 a

Attimi di gelo a Domenica In. Mara Venier scivola durante la puntata del 21 novembre e la trasmissione termina in anticipo. L’incidente è avvenuto nel corso di una pausa pubblicitaria, la conduttrice è scivolata dietro le quinte sbattendo la testa e il piede.

Dopo il break, Zia Mara è rientrata in studio dolorante, con il ghiaccio sulla fronte e il piede fasciato. Con voce tremante ha detto: “Sto bene, ma mi sono fatta male, non so se ce la faccio a continuare”. Al suo fianco Pierpaolo Pretelli, l’ex concorrente di Tale e quale show, arruolato da Domenica In per uno spazio dedicato al gioco con il pubblico da casa. “Continua tu, ora c'è Memo Remigi”, gli dice Mara Venier. Il pubblico in studio la esortava a continuare così la trasmissione è andata in onda per alcuni minuti con la conduttrice dolorante seduta su una poltrona con la gamba distesa. "Ci sono continuo, non mollo mai" ha detto.

Pochi istanti dopo la messa in onda della clip di presentazione del prossimo ospite però la Venier ha annunciato che la trasmissione si sarebbe chiusa in anticipo: alle 16:55. Domenica In è stata definitivamente interrotta. “Sono caduta - ha spiegato in chiusura - voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia. Va tutto bene, Nicola. Ho preso una botta al piede, una bella storta, una botta in testa. Sono caduta di faccia con gli occhiali”.

