Poteva andare peggio, Mara Venier si sfoga così dopo l'incidente

Domenica l'incidente durante la trasmissione e ora Mara Venier tranquillizza tutti. La conduttrice posta su Instagram una foto in cui mostra di stare bene. E pubblica un commento in cui dice: "Grazie a tutti per i messaggi….poteva andare peggio….sto bene".

E subito i suoi follower si rincorrono per dimostrare alla Venier la loro vicinanza. La brutta avventura e la caduta in studio sembra, però, aver lasciato qualche traccia sulla serenità della Venier.

