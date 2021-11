Il dramma segreto di Nicola Pisu: GfVip a rischio. Dalla madre Patrizia Mirigliani stoccata a Miriana Trevisan

Francesco Fredella 03 novembre 2021 a

"Mio figlio si è rotto il coccige e c'è qualcuna che lo prende in giro": Patrizia Mirigliani senza freni. Adesso, suo figlio Nicola Pisu rischia di uscire dal Grande Fratello vip dopo una brutta caduta, pare che si sia fratturato il coccige. Lui, tra l'altro, è sempre al centro di intrighi e vicende interne alla casa del Gf vip.

Sua madre - Patrizia Mirigliani - con queste frasi molto forti sembra voler prendere di mira Miriana Trevisan, che ha legato profondamente con suo figlio. Un feeling che è sotto gli occhi di tutti e che potrebbe sfociare in qualcosa di più forte dopo il Gf vip. Qualche giorno fa, addirittura, ha dormito per terra pur di stare vicino a Miriania. E sui social, un utente ha scritto: “Una madre che vede il figlio dormire a terra come un cane per una che neanche corrisponde ai suoi sentimenti per quanto possa avere un’età maggiore è umiliante”.

La Mirigliani è preoccupata per suo figlio e in un'intervista al settimanale Chi ha detto: “Quando si è avvicinato a Miriana, ho pensato che noi genitori dobbiamo lasciare i figli liberi di fare le loro scelte, perché una madre non può parare il colpo su tutto. Oggi è lucido, è uscito dal tunnel della droga e spero che continui a rimanerne fuori perché quella è una brutta bestia. È passato da tante sfide e da tanti dolori e nella Casa ha cercato affetto. Per me lui è libero di fare quello che vuole“. Patrizia Mirigliani teme che suo figlio possa restare deluso dal feeling con Miriana e che tutto possa creargli solo problemi. Per questo motivo lo mette in guardia.

