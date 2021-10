"Io ho una famiglia" e al GfVip si scatena il caos. Insulti tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo

19 ottobre 2021 a

La lite tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo è esplosa dopo le nomination della puntata del Grande Fratello vip di lunedì 18 ottobre. Le due prime donne del GfVip se ne dicono di tutti i colori. A scatenare gli insulti è la cantante lirica ma prima era arrivato il commento velenoso della ballerina: "La cosa più brutta che mi potessi dire".

La pietra dello scandalo è stata la nomination fatta dalla Ricciarelli, che ha nominato per l'eliminazione dal gioco la ballerina e coreografa. Che a quelo punto vuota il sacco. "Mi nomina perchè ha perso mentre giocava al biliardo", dice Carmen. "Hanno parlato tutto il tempo di nomination. Bisbigliavi e parlavi di nomination. Non mi devi rovinare la serata, Carmen scendi dal piedistallo" sbotta la Ricciarelli.

È il punto di non ritorno. "Katia lo so che sei la regina dalla casa a cui è permesso tutto, sei la regina dagli occhi d'acciaio. Sei stata a sparlare per un mese di tutte", replica la Russo mentre il conduttore Alfonso Signorini prova a metterci una pezza. Ma fuori onda lo scontro verbale continua a toni asprissimi.

"Io ho una famiglia, sono felice, ho tante cose..." è la frecciata della ballerina alla cantante. "Ma tienitela. Certo questa è la cosa pià brutta che tu possa dire, che hai una famiglia. Sa str***a, a rinfacciare a me che non ho famiglia", sbotta la Ricciarelli che legge nelle parole della rivale una cattiveria. Il battibecco continua davanti agli altri attoniti "inquilini" della casa di Cinecittà.

