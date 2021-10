Ora spunta il GfVip, la nuova vita di Alex Di Giorgio

Francesco Fredella 19 ottobre 2021 a

Nuovi ingressi nella casa del Gf Vip? Ora spunta un'indiscrezione bomba. A dicembre, ormai alle porte, potrebbe esserci un turn over nella casa più spiata d'Italia. E si vocifera di un concorrente bomba: plurimedagliato. Si chiama Alex Di Giorgio, una leggenda in vasca. Nella sua carriera ha collezionato un centinaio di medaglie, giusto pochi numeri: in dieci anni, dal 2008 al 2018, vince 35 medaglie (14 ori, 12 argenti, 9 bronzi). Altre 45 medaglie portate a casa nei campionati di categoria. Alex Di Giorgio in vasca riesce a fare i 100 mt in 49 secondi (il record mondiale è di 46 secondi). Ma da pochi anni arriva lo stop, a quasi 30 anni.



Di Giorgio definisce “virata” il suo cambio di vita. Ma da tempo si parla del suo approdo al Grande Fratello Vip. “E' vero. Avevo fatto il provino ed ero stato preso. Poi non sono più andato", dice nel corso di Trends&Celebrities su RTL102.5 News. Poi, nel corso del programma, si rincara la dose. “Entrerai a dicembre nella casa?”, gli domandano. E lui risponde così: “Possiamo mettere una canzone?” Sembra, per davvero, una frase che non lascia scampo e farebbe pensare a un suo approdo nel reality condotto da Alfonso Signorini – che nella punta di ieri ha sfondato il 20% di share. Alex Di Giorgio vuole proseguire a fare sport, ma strizza l’occhio anche a nuove avventure professionali. “La moda – dice – mi ha sempre affascinato”.

E infatti sul suo profilo Instagram non mancano foto con il suo fisico statuario, in costume o in abiti eleganti. “Mi alleno molto. Adesso lo faccio soprattutto per me”, racconta durante la diretta. “Mi sono trasferito a Milano perché sono entrato in un’agenzia di moda”, racconta Di Giorgio. E poi capitolo amore: “Single. Mandiamo la pubblicità?”, conclude.

