Cartabianca, Paolo Bonolis replica al veleno alla frecciata della moglie Sonia Bruganelli: "Lei ha abboccato..."

Mai banale, sempre pungente. Paolo Bonolis, ospite di “#Cartabianca”, il programma di Bianca Berlinguer su Rai3, ha replicato alla moglie Sonia Bruganelli e ha rivelato un retroscena su Mediaset. Bonolis, insieme a Walter Veltroni, ha parlato dell’attuale situazione politica e delle elezioni amministrative a Roma confessando di non essere andato a votare. La brava Bianca Berlinguer, divertita dalle risposte pepate del suo ospite, è uscita dall’alveo dell’intervista ingessata e ha domandato: “Se stessi facendo Ciao Darwin, faresti ‘green pass’ contro ‘no green pass’?” e Bonolis ha tirato fuori un aneddoto: “Certo, assolutamente sì. Sono lo specchio della società, pensa che nel lontano 1994 o 95, facemmo gay contro etero. I vertici Mediaset sono andati in eroina per quella cosa, temevano chissà che, invece se fai tutto con ironia non succede niente…”.

Berlinguer si è sbilanciata un po’ di più entrando nel privato di Bonolis: troppo ghiotta l’occasione di avere una contro risposta al "segreto" familiare reso pubblico da Sonia Bruganelli. La moglie del conduttore, nonché opinionista del GFVip 6, aveva dichiarato che all’inizio della loro storia Bonolis millantava grandi ricchezze, compresa una barca che in realtà era di un amico: "Mi aveva fatto credere che era più benestante di quanto fosse. Mi portò su uno yatch in vacanza, poi ho scoperto che non era sua". Il conduttore de “Il Senso della vita” e “Ciao Darwin” non si è scomposto, ha assunto la tipica espressione di comprensivo sconforto con le sopracciglia aggrottate in verticale e ha piazzato una stoccata acidula e vincente: “Che ti devo dì? Per ogni pesce c’è l’esca giusta, evidentemente poi la signora ha abboccato... ha funzionato”.

