Andrea Zelletta torna in tv, cosa sogna l'ex gieffino

Francesco Fredella 10 maggio 2021 a

a

a

Zelletta sogna il ritorno in televisione. Dopo il Grande Fratello Vip, che l’ha visto per 6 mesi tra i protagonisti di un’edizione indimenticabile, spuntano due novità nella sua vita professionale: un nuovo disco, che uscirà il 28 maggio, e un programma a cui vorrebbe prender parte.

Zorzi, la bomba dopo la finale del GF Vip. Distrutte Ruta e Salemi

Andiamo per gradi. Zelletta, di recente, ha cambiato casa: nuova vita con la sua fidanzata Natalia Paragoni, conosciuta i tempi di Uomini e donne (lui era corteggiatore, lei tronista). "Per la cameretta c'è ancora tempo. Ora ho scelto un bilocale", dice in diretta su RTL102.5 News. “Qualcuno sperava che tra noi finisse tutto, ma ha fatto male i conti. Siamo felici come prima, più di prima”.

Zorzi-Orlando, la reunion a Verissimo è uno spasso: eccoli dopo il GF Vip

Un bel momento per Zelletta, che sul nuovo brano dice: "Si tratta di un nuovo lavoro musicale, sono un dj e nella casa che ho preso in affitto c'è spazio per il mio studio musicale", continua l'ex gieffino. Che ha un sogno nel cassetto: "Vorrei tornare in tv, ma partecipare a Masterchef. So cucinare bene. I piatti a base di pesce sono la mia specialità. I paccheri ai frutti di mare sarebbero da sfida in tv". E se, adesso, Zelletta decidesse di partecipare ad un nuovo programma televisivo? Il Gf Vip, sicuramente, gli ha regalato tanta visibilità (prima era stato corteggiatore a Uomini e donne dove ha conosciuto Natalia, sua attuale fidanzata). La loro storia d'amore va a gonfie vele. Il matrimonio potrebbe essere dietro l'angolo. Nessuna notizia per adesso da Zelletta che si gode il bel momento. E manda una stoccata a Zenga jr. "Gli avevo chiesto una mano per cercare casa in affitto, mi ha proposti case troppo costose. Forse per la percentuale", scherza l'ex gieffino che ha un bel rapporto con il figlio dello storico portiere dell'Inter, conosciuto proprio nella casa di Cinecittà.

Tensione tra Zelletta e Pretelli dopo il GfVip: "Non ci sentiamo da un mese"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.