Isola dei Famosi, gaffe su Matteo Damante: il post su Instagram con il nome sbagliato

04 maggio 2021 a

Epic fail per l'account ufficiale dell'Isola dei Famosi 2021. Il profilo Instagram del surviving game ha postato una foto dei due naufraghi Francesca Lodo e Matteo Diamante intenti a mordicchiare una mela. Fin qui tutto giusto, peccato che siano scivolati nella gaffe: "Andrea Diamante prosegue nel suo corteggiamento a Francesca" hanno scritto nel post.

Una clamorosa svista che ha reso necessaria la successiva correzione: il naufrago 31enne, arrivato 10 giorni fa in Honduras per partecipare al reality, si chiama Matteo e non Andrea. Evidentemente è stato confuso con il più noto Andrea Damante, ex GFVip ed ex fidanzato di Giulia De Lellis. Dalle parti dei reality Mediaset questo è un errore (o meglio un'ossessione) frequente se si pensa che durante il GFVip 5, Alfonso Signorini era solito interpellare il simpatico Andrea Zelletta chiamandolo Andrea Damante.

