Verissimo, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, la reunion dopo il GF Vip è uno spasso

Taglia e cuci di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi a “Verissimo”, il talk di Silvia Toffanin, in onda sabato 6 marzo, La Orlando e Zorzi si sono rivisti nello studio di “Verissimo” dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, un’avventura lunga quasi sei mesi che ha visto trionfare il giovane artista musicale. La Orlando, entrata nella csa di Cinecittà con il pregiudizio "ah, è l'ex di", ha sbaragliato la concorrenza e buttato giù come birilli tutti i luoghi comuni. A lei si deve il tormentone “falsooo/falsaaa”, la scenata per il kiwi non marcio, i gridolini improvvisi, i litigi per una teglia e una spugnetta, le risposte fulminanti; a Zorzi i tacchi alti indossati con nonchalance, i bagni nella vasca da sbronzo, l'entusiasmo contagioso per "Guaglione", la notte di Halloween con doppio cambio di costume (e umore), l’hashtag #choriflettuto ispirato da Massimiliano Morra oltre a un’altra serie di hashtag vari, il soprannome “croccantino” per il simpaticissimo Andrea Zelletta e i balli al bacio con Stefania. Ma soprattutto lo scherzo più epico di tutti i GF: convinsero tutti i coinquilini che dovevano interpretare la Fattoria di George Orwell e li misero in ginocchio a fare galline, pecore e maiali con autentiche supercazzole.

Entrambi sono stati la spina dorsale di questo Grande Fratello Vip ed entrambi hanno confermato che è stato amore a prima vista: “E’ arrivata venerdì della prima settimana, le ho chiesto subito di dormire con me e non ci siamo più lasciati. Non abbiamo due caratteri facili, ma il rispetto non è mai venuto meno” ha detto con gli occhi a cuoricino Zorzi e la Orlando di rimando: “Come tutte le persone che si amano ci sono stati piccoli diverbi subito rientrati. Ci siamo tollerati ma amavamo tutte le parti l’uno dell’altro. Non riesco a trovare un difetto a Tommaso, forse che è permaloso, ma basta dirgli le cose nel modo giusto”.

Gli “Zorzando” pimpanti e taglienti hanno risposto anche alla domanda scomoda con chi non uscirebbero a cena. Stefania Orlando, la "vipera madre" come la chiama il fandom, ha fatto strike: “Non uscirei a cena con Dayane perché l’ho stimata fino all’ultimo giorno, lei giustamente mi voleva fuori dalla casa e mi metteva in nomination e faceva bene perché lei poteva e io no. Però alla fine non mi ha sfidato, non ha avuto il coraggio (sfidò Pretelli nella convinzione di vincere al televoto e invece fu eliminata, nda) e lì è caduta. Non è stata coraggiosa, doveva sfidarmi anche alla fine”.

God save the Queen, specie quelle che infliggono il ko tecnico, che asfaltano con la semplice forza della verità: Dayane, descritta come un'amazzone guerriera, ha mandato tutti gli altri a combattere la sua battaglia, ma quando è toccato a lei ha battuto in ritirata, non è stata eroica e valorosa. Da generale si è fatta soldato.

Tommaso invece si è messo a ridere: “Vuoi la lista? Giulia, Guenda, Maria Teresa, Pierpaolo… fai prima a chiederci con chi usciremmo a cena. Andremo con Andrea Zelletta, Rosalinda e Zenga”. L’incontro si è trasformato in una reciproca e sincera dichiarazione d’amore: Stefania è felice che abbia vinto Tommaso, mentre l’influencer ha sottolineato di aver avuto da subito un affetto inspiegabile per la Orlando: “Ho l'occhio dritto per lei. Mi manca, era la prima persona che vedevo quando mi svegliavo, adesso sono solo”. Un feeling che ha conquistato anche Silvia Toffanin: “Si vede che vi volete davvero bene”.

