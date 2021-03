Tommaso Zorzi, la bomba dopo la finale del GF Vip. Distrutte Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi

Giada Oricchio 05 marzo 2021 a

Il Grande Fratello Vip continua negli studi di Verissimo. Nella puntata di sabato 6 marzo, il vincitore Tommaso Zorzi ne ha per tutti: da Giulia Salemi a Maria Teresa Ruta. Dopo aver visto alcuni filmati mai andati in onda e il PowerPoint della sorella Gaia su chi lo aveva difeso e chi lo aveva denigrato, Zorzi è uscito allo scoperto stilando la classifica della falsità davanti a una divertita Silvia Toffanin: "Falsa Giulia Salemi, strafalsa Guenda Goria, falsissima Maria Teresa Ruta. Non ritengo Giulia un’amica. Tante cose di lei le ho scoperte nella Casa, non ci parlavamo più già da prima. Penso che Maria Teresa abbia creduto di essere una stratega".

Video su questo argomento Tommaso Zorzi prepara la vendetta, spunta il PowerPoint: "Mentre ero al GfVip..."

L'influencer ha dichiarato di aver fatto pace con Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, e di provare un sentimento "veramente forte" per Francesco Oppini, una sbandata che sta tramutando in amicizia. Zorzi ha fatto anche autocritica: "Avrò fatto degli errori ma non li rimpiango. O mi ami o mi odi. Mi sono trovato in situazioni delicate ma non riesco a stare zitto perché fa parte del mio carattere. Sono passato dall’essere in un mondo ovattato all’essere sovraesposto. Vivo in frullatore e non dormo. Sto ricevendo un affetto incredibile, mi fa piacere, adesso sono più consapevole, ho un’idea più chiara di chi sono e quello che voglio essere". Quella di domani sarà una riunion per i vip del GF, oltre a Zorzi ci saranno anche Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò che nei camerini si sono ignorate.

