Rudy Zerbi esagera, la sfida ad Arisa è a luci rosse. Perché lei rifiuta l'intimo

“Perché io quelle mutande così grosse porto?”. Un inizio scoppiettante per la settima puntata del serale della ventesima edizione di Amici che parte subito con una gara tra i professori. Come al solito non mancano i siparietti tra Arisa e Rudy Zerbi, entrambi insegnanti nella scuola di Maria De Filippi. I due si punzecchiano sin dall’inizio della trasmissione, ma nella fase serale del programma non smettono di dare spettacolo regalando momenti tutti da ridere.

Rudy anche sabato 1 maggio apre la puntata lanciando il guanto di sfida alla sua collega, con la quale ha un rapporto di “amore e odio”. Prima di iniziare la gara tra i concorrenti, Rudy e Alessandra Celentano chiedono a Maria di poter scendere sul palco per la consueta sfida con la squadra avversaria composta da Lorella Cuccarini e Arisa. L’ex discografico si presenta con dei manichini con indosso solo lingerie, uno con un completo intimo femminile e l’altro con dei boxer: “questi servono per il guanto di sfida tra me e Arisa”, ha esordito Rudy. Anche questa volta, come la settimana scorsa, la cantante rimane spiazzata dalla notizia perché non ha ricevuto la solita missiva con cui viene comunicata la sfida.

“Non fingere anche questa volta Arisa” dice Zerbi che poi continua: “Lo sapevi questa volta, ci siamo sentiti per messaggio, dai. Ci sentiamo mattina, pomeriggio, dopo pranzo, dopo cena…”, ironizzando sulla “soap opera” che portano avanti da settimane. “Non lo sapevo, non mi hai detto niente. Poi scusa io quelle mutande così grosse porto?” commenta Arisa. La prova, oggetto del guanto di sfida, consiste nel ballare una coreografia in lingerie, quella proposta dallo stesso Rudy.

A dimostrazione arrivano i due ballerini professionisti, Francesca Tocca e Giuseppe Gioffrè in intimo ballano dei passi molto sensuali. “No non la faccio – risponde Arisa - non ha niente a che fare con la musica questo!”. Questa volta il produttore però, lascia libera Arisa di scegliere tra due alternative: uno stacchetto sensuale in intimo o dei semplici passi di danza ispirati alla celebre scena di Pulp Fiction. Chiaramente la cantante lucana sceglie i semplici passi ballati da John Travolta e Uma Thurman e il guanto di sfida si trasforma in una sfida a coppie Celentano-Rudy contro Cuccarini-Arisa. I prof si scatenano sui cubi del palco di Amici e inutile dire il verdetto dei giudici. Vincono a mani basse Arisa e Lorella. Stefano De Martino ironizza così: “È un guanto che prevede la consapevolezza del proprio corpo. Che ovviamente tu non hai Rudy. Il punto va ad Arisa”.

