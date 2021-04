Amici 20, spunta il vecchio video di Veronica Peparini. Ecco chi è la ballerina 

Giorgia Peretti 22 aprile 2021 a

È aria di polemica nella scuola di Amici. Sul web spunta un video dove sembrerebbe che tra i ballerini della ventesima edizione ci sia una vecchia conoscenza della maestra Veronica Peparini. Amata da professori, giudici e ancora di più dal pubblico, Giulia Stabile sta conquistando passo dopo passo un posto nella finale dello show. Merito anche della maestra Peparini che la segue e la supporta costruendo su misura per lei le coreografie dall’inizio del programma. Sarebbe stata proprio la maestra di Amici a pubblicare un video, in tempi non sospetti, in cui si intravedeva Giulia danzare insieme ad altri ballerini della compagnia. Sui social è scoppiato il caso e i fan più attenti non si sono fatti sfuggire questo particolare.



Un dettaglio che spiegherebbe il forte legame tra la maestra e la ballerina sin dai casting per la selezione dei componenti. Il video è stato pubblicato il 30 settembre 2020 sul profilo Instagram della maestra Peparini, ciò non toglie che il video sia stato girato prima della data di pubblicazione indicata. Dalla didascalia si legge: “Stavolta anche io voglio pubblicare un po’ di video, sono 7 e vorrei li guardaste tutti, perché a lezione ci sono sempre tante persone diverse, che si danno alla danza, persone brave che è giusto far vedere. Grazie a tutti! Vi voglio bene. Ci vediamo giovedì a lezione, con una nuova smielata. A parte gli scherzi, nuova coreografia”. E proprio nel terzo video compare Giulia Stabile.

Niente di nuovo per un programma come Amici, che nel corso degli anni ha abituato alle polemiche su presunti favoritismi di ballerini grazie alle conoscenze dei professori al di fuori del programma. Potrebbe trattarsi di uno stage di danza che le accademie importanti come quella di Veronica Peparini organizzano per gli allievi di altre scuole di ballo. Dunque, Giulia non sarebbe né la prima né l’ultima nella lunga lista di ballerini che hanno partecipato nelle scorse edizioni di Amici.

