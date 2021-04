Spunta la vecchia foto con la ballerina, così Alessandra Celentano finisce nella bufera

Giorgia Peretti 28 aprile 2021 a

Dopo il caso di Veronica Peparini e Giulia Stabile, a finire nella polemica sono altre due protagoniste di Amici. Parliamo dell’inflessibile professoressa Alessandra Celentano e la sua allieva Serena Marchese, al centro del gossip per una conoscenza pregressa al talent di Canale 5.

In questi giorni stanno circolando alcune foto che ritraggono la ballerina in tenera età a lezione con la maestra Celentano. Dunque, tra le due ci sarebbe un legame più profondo rispetto a quello trapelato durante il programma. La maestra avrebbe supportato la ballerina sin da quando era piccola, assegnandole una borsa di studio nel 2017 per permetterle di studiare e continuare a coltivare il suo talento.

Serena è entrata ad Amici a poche settimane dall’inizio del serale e a richiedere la sua presenza è stata proprio la Celentano. Durante il percorso nel talent della De Filippi, la maestra ha dimostrato di avere un debole per la ragazza elogiando più volte le sue qualità, cosa poco usuale per la temutissima insegnate di Amici. Dai social di Serena sarebbero emerse due foto che la ritraggono assieme alla maestra Celentano. Una in cui lei era una piccola danzatrice alla sbarra a cui l’insegnante correggeva la postura e la seconda pubblicata nel 2017, l’anno della borsa di studio, in cui le due sono vicine e scattano un selfie, a San Cataldo, in Sicilia.

Come se non bastasse, per Serena, la Celentano non è l’unica conoscenza nell’ambito dello spettacolo. Infatti, in uno degli ultimi daytime, anche Kledi Kadiu ha confessato di conoscere la ballerina. L’ex ballerino professionista di Amici si è collegato con i ragazzi per una prova in cui era chiamato a valutare l’esibizione dei ballerini. In questa occasione poco prima che Serena si esibisse, lui stesso ha confessato di conoscerla: "Io e lei ci conosciamo. Conosco Serena da quando era piccolissima. Me la ricordo nei vari stage in giro". A quel punto è intervenuta anche la padrona di casa, Maria De Filippi: “Serena com’è Kledi come insegnante? È severo?”. "Sono esigente e anche se si è severi, nella danza, lo si è a fin di bene" ha risposto l’insegnate di ballo.

Dal profilo di Serena si scopre che Amici è solo una delle tante apparizioni televisive della ragazza, forse la più importante, ma in ogni caso il piccolo schermo di certo non la spaventa. Infatti, si è esibita in un passo a due in una puntata di Domenica In, ha partecipato al corpo di ballo del programma di Rai 2 “Sicilia Cabaret” e infine ha ballato anche in occasione di un concerto di Andrea Bocelli.

