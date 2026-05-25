Campo largo o campo... santo? I trucchi della sinistra si infrangono sulle urne

25 maggio 2026

L'ammucchiatissima che raccoglie Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni, Magi e tutta la comitiva si infrange sulle urne delle amministrative. Dopo il referendum il campo largo vedeva la vittoria inevitabile, ma il palloncino si è sgonfiato. Questo era e resta un turno amministrativo di relativa importanza, ma va detto che la narrazione della sinistra che si era inventata pure il sorpasso dei sondaggi era farlocca. Il commento del direttore Daniele Capezzone.



PS domani martedì 26 alle 16, all'Hotel Nazionale dalle 16 alle 18 ci sarà un convegno con Meta, parlamentari, giuristi, scienziati, politici, mondo imprenditoriale sul necessario arretramento della normazione europea, dopo due o tre decenni in cui la pressione regolatoria europea è stata ossessiva. È il caso di fare marcia indietro.