Ecco chi vince quest'anno. La profezia di Leonardo Lamacchia su Amici 20

Giorgia Peretti 01 maggio 2021 a

a

a

È arrivato il momento di Leonardo Lamacchia nello studio di Verissimo, il programma pomeridiano sotto la conduzione di Silvia Toffanin in onda il sabato su Canale 5. Nella puntata del primo maggio, ospite nello spazio consueto dedicato ad Amici, è Leonardo. Il cantante del talent show di Maria De Filippi è stato eliminato nella seconda puntata della fase serale della trasmissione. La sua eliminazione ha fatto discutere molto, perché molto amato dal pubblico ma meno dai giudici chiamati ad esprimere il proprio voto sulle eliminazioni di questa ventesima edizione di Amici.

Martina eliminata da Amici. La reazione di Aka7even fa impazzire i social

Il cantante a Verissimo ripercorre la sua storia artistica fuori e dentro il talent. Infatti, Leonardo ha provato più volte ad emergere nel mondo dello spettacolo, ha alle spalle un tentativo su vari palchi tra tanti, anche quello di Sanremo. Tante possibilità che però non hanno condotto al traguardo sperato, il successo. Comunque, non sembra voler mollare, certo dell’amore per la musica che lo accompagna da quando era bambino. “Sono molto timido, è vero, la vita che avevo prima era complessa, anche il trasferimento a Milano, mille lavori per stare qui. Mi hanno licenziato anche poco prima del Covid-19, lavoravo come commesso. Poi è arrivato il lockdown e ho dovuto chiedere aiuto per un po' di mesi ai miei genitori.” Poi continua: “Li ringrazierò sempre, mi hanno permesso di continuare a vivere il sogno che volevo inseguire. Avevo già fatto Sanremo nuove proposte, nel 2017, e sono arrivato quarto. Poi sono arrivati tre anni difficili, in cui ho avuto difficoltà a ricollegarmi alla musica e al mio mondo interiore. Anni difficili, ma grazie al supporto della mia famiglia e di Amici sono tornato. Ho avuto modo di dire le cose che volevo dire, dopo tre anni di silenzio”. Anni di silenzio che però ha trovato il coraggio di rompere facendo coming out durante uno speciale di Amici in onda su Amazon, annunciando a tutti la sua omosessualità: “All’inizio non pensavo fosse importante perché non avevo la consapevolezza di quello che ero, quindi l’ho sempre vista come una cosa accessoria. Poi però scatta la voglia di essere se stessi, perché le cose non dette ti portano a condurre un rapporto con i tuoi genitori con piccole bugie. Io raccontavo bugie, se magari uscivo con un ragazzo avrei detto di essere sempre con amici”. Poi le bugie raccontate si sono trasformate in una confessione che i genitori hanno accolto con estrema comprensione: “Poi un giorno è successo tutto naturalmente e l’ho detto prima a mia mamma e poi a mio padre. Loro sono persone splendide, hanno accolto tutto me stesso e mi amano alla follia e io amo loro, ogni giorno di più”.

Amici, Arisa è incontenibile con Rudy Zerbi. E dopo il siparietto arriva l'insulto

Infine, il cantante si sbilancia con i pronostici in vista della finale di Amici 20. Chi vince secondo te? – chiede la Toffanin. Il cantante si congeda cosi: “Per me Sangiovanni per i cantanti e Giulia Stabile per la categoria dei ballerini”.

Amici 20, spunta il vecchio video di Veronica Peparini. Ecco chi è la ballerina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.