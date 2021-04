Amici, "gara annullata, non avete rispetto" Maria De Filippi punisce i ballerini

Giorgia Peretti 28 aprile 2021 a

Arriva la bacchettata per i concorrenti di "Amici", questa volta a darla è direttamente la padrona di casa, Maria De Fillippi. Durante il day time di martedì 27 aprile si arrabbia con i ballerini, annulla la gara che erano chiamati a svolgere per il televoto tra gli allievi e li rispedisce in casetta. In studio puntuali e pronti ad esibirsi sono solo i cantanti che attendono dietro il proprio banco gli altri compagni del ballo. Ad essere in ritardo sono Giulia Stabile, Serena Marchese e Alessandro Cavallo che dopo un’ora ancora erano nel dietro le quinte a prepararsi per la performance mentre gli altri del canto aspettavano in studio. Ma la storia non finisce qui, una volta arrivati, alcuni di loro dimenticano degli oggetti di scena e pochi muniti dopo ritornano a prenderli in casetta.

L’unico a salvarsi è Samuele che attende i compagni nella sala relax dietro lo studio. Un comportamento che non sfugge a Queen Mary che irritata dalla mancanza di rispetto dei ragazzi si collega con loro, annulla la gara e gli fa una ramanzina. "Vale per tutti i ballerini la vostra gara è annullata. Vi è stato detto all’una e mezza di andare in sala relax portandovi le vostre cose e non le avete portate. Esistono degli orari, esiste uno studio convocato e dei cameraman che stanno lì dietro le telecamere per riprendervi. Voi dovete imparare ad avere rispetto delle persone, quindi tornate direttamente a casa con le vostre borse” ha tuonato la conduttrice.

Poco dopo la De Filippi parla con Samuele incaricandolo di fare il portavoce ai compagni in punizione: “Valli a prendere, digli se hanno capito la lezione. Io vorrei non arrivassero se non hanno capito la lezione. È importante che gli trasferisci questo concetto qua: non c’è nessuna persona al mondo che non va rispettata, quindi, se prendono un impegno, se gli viene detto che c’è uno studio che li aspetta loro vanno in studio. Anche senza fondotinta a posto e con la maglietta sbagliata non si fanno aspettare” conclude durissima la De Filippi.

