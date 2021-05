Lorella Boccia fa vedere la pancia. Cosa rivela a Silvia Toffanin

Giorgia Peretti 01 maggio 2021 a

a

a

“Scusate sono gli ormoni”. Lorella Boccia giustifica così le sue lacrime a Verissimo, dove è ospite nella puntata del 1° maggio. Il programma del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin intervista la ballerina e showgirl diventata famosa grazie ad Amici. La Boccia infatti ora fa parte dello staff della scuola di Maria De Filippi e nel mentre, si prepara alla conduzione di un nuovo programma tutto al femminile su Italia1 condotto da lei, Mara Maionchi e Iva Zanicchi, intitolato “Venus Club”.

"Una professionista però..." Lorella Cuccarini, cosa rivela sulla De Filippi

La ballerina è sposata con Niccolò Presta, figlio di Lucio Presta noto agente delle star dello spettacolo e i due sono in attesa del loro primo figlio e la ballerina ha scelto il salotto della Toffanin per svelarne il sesso. “Sono incinta, sono molto felice – confessa in studio – In realtà non ho ancora realizzato bene, anche se sono già entrata nel quarto mese di gravidanza. Quando l’ho saputo non sapevo come reagire: mi sono bloccata, paralizzata”, continua la ballerina. Durante l’intervista, poi, ha rivelato di aspettare una bambina che nascerà proprio il prossimo ottobre.

Monica Guerritore, "con quel marocchino...". La confessione sul guaio, la pagò cara

Non sono mancate le confessioni circa l’uragano di emozioni che sta vivendo per la sua prima gravidanza. "Mio marito Niccolò voleva una bambina, mi ha costretto a parlare alla pancia al femminile da subito", ha raccontato la ballerina e conduttrice. Lorella aveva già comunicato la sua gravidanza ai suoi follower sui social tenendo ben in segreto il sesso della nascitura. La curiosità della Toffanin viene soddisfatta da un video in cui la Boccia mostra come ha comunicato al marito di essere incinta: "Ho voluto farlo nello stesso modo in cui sua mamma ha detto al papà Lucio di aspettare un figlio. Lucio me l'ha raccontato tanti anni fa e io l'ho voluto sorprendere così".

Infine, la bella ballerina svela il retroscena appena conosciuto il papà della sua futura bambina. Niccolò le disse che non avrebbe voluto sposarsi e avere dei figli ma di amarla e voler passare il resto della sua vita con lei: “Ci conoscevamo da un mese, lui disse di amarmi ma precisò queste cose, io dissi che era presto, poi le cose sono andate in modo decisamente diverso”. Poi ironizza: “È stato coerente. Però è vero che l'amore ti cambia”. Non sono mancate le lacrime dopo aver ascoltato le parole di Niccolò scritte in una lettera e lette dalla Toffanin.

"La vita va avanti", cosa svela Anna Tatangelo dopo Gigi D'Alessio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.