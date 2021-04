Verissimo, "una vera professionista però..." Lorella Cuccarini e la rivelazione su Maria De Filippi

Giorgia Peretti 25 aprile 2021 a

Lorella Cuccarini è ospite nel salotto di Silvia Toffanin, nella puntata di sabato 24 aprile di Verissimo. La maestra di ballo della scuola di Amici ha fatto un primo bilancio della sua esperienza nel talent di Maria De Filippi. L’ex conduttrice di Rai 1, da tutti reputata “mamma chioccia”, ha confessato di aver molto rispetto per il percorso dei ballerini e dei cantanti di questa edizione che seguono il sogno e che lei sente, insieme ad Arisa, di condividere ed accompagnare. Un atteggiamento protettivo che la rende un vero e proprio punto di riferimento per i suoi ragazzi.

La Toffanin le chiede subito se questa nuova esperienza come insegnate possa essere una rivincita per lei dopo quanto accaduto in Rai. “Più che una rivincita è una rinascita. Quest’esperienza mi ha portato in un’azienda dove ho fatto tante cose belle. È stata una sfida: pubblico nuovo, programma nuovo. La macchina di Amici capisci quando sei dentro quanto sia forte. È una macchina incredibile” risponde la Cuccarini.

La “rinascita” della conduttrice arriva dopo un momento lavorativo buio e la polemica su "La Vita In Diretta" dopo lo scontro con il giornalista Alberto Matano. Prima di raccontarsi l’ex volto di Rai1 ha ricevuto la sorpresa di Pippo Baudo, grazie al quale ha iniziato il percorso in tv: “Quando si sente l'urgenza di esserci e arrivare, probabilmente si trova sempre un modo. Io grazie a Pippo Baudo ho avuto la fortuna di entrare dalla porta principale e questo non lo dimenticherò mai" racconta commuovendosi alla Toffanin. Immancabile il ringraziamento a Maria De Filippi che le ha concesso l’opportunità di riprendere a lavorare dopo un momento complicato, sembra sia stata la De Filippi stessa a richiedere fortemente la sua figura all’interno del programma del sabato sera. Un ritorno al varietà che l’ha portata al successo facendola diventare famosa da giovanissima.

Sulla padrona di casa, aggiunge: “La ritenevo una grande professionista, ma nel momento in cui scopri la donna rimani veramente colpito, perché non è così facile trovare una persona che tende sempre la mano come fa lei e capace di costruire un rapporto di protezione così solido”. Insomma, Queen Mary non ne sbaglia una, stessa cosa è accaduta a Mara Venier, dopo un periodo difficile fuori dalla Rai, le ha teso una mano chiamandola come giudice a “Tu si que vales”. Un trampolino di lancio che ha sancito il suo ritorno nella tv di Stato dove ora è regina indiscussa di ascolti con la sua Domenica In.

