Verissimo, la confessione di Monica Guerritore in tv: "Con quel marocchino..." Il guaio e la punizione

25 aprile 2021 a

Monica Guerritore a "Verissimo" si confessa nel salotto di Silvia Toffanin. Nella puntata in onda su Canale sabato 24 aprile l'attrice racconta la sua carriera, i momenti più duri dall'esordio a teatro fino alla malattia quando le venne diagnosticato un tumore al seno: "Mi sono operata subito grazie alla mia ginecologa". Poi lancia l'appello alle donne: "Devono stare molto attente e non devono avere nessuna paura: tutto si può affrontare, basta avere il tempismo e non avere paura delle conseguenze. Potresti avere un brutto male? Meglio saperlo prima".

L'attrice che ha interpretato con intensità più di 80 personaggi tra teatro, cinema e tv alla Toffanin racconta anche la sua infanzia rivelando il rapporto con genitori: "Con mia mamma ho avuto un rapporto libero. Quando in prima media ho saltato la scuola per fare catenine con un marocchino vicino a piazza di Spagna mi hanno spedito in collegio". Un'esperienza che l'ha fatta crescere insegnandole a cavarsela da sola. "Il rapporto con mio padre - svela - l'ho avuto molto dopo, ma non ci siamo detti tutto". Non nasconde la preferenza del papà per il figlio maschio che portava ovunque.

Oggi la Guerritore è nonna e svela anche il suo rapporto con figlie e nipotina: "In lei rivedo loro. Sono stata una mamma anglosassone, così non devono essere dipendenti da nessuno".

