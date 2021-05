"La vita va avanti", cosa svela Anna Tatangelo dopo Gigi D'Alessio

Giorgia Peretti 01 maggio 2021 a

Anna Tatangelo torna a parlare della lunga storia d’amore, ormai conclusa, con Gigi D’Alessio. La cantate originaria di Sora, è ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata del 1° maggio, dove ripercorre il rapporto che ha fatto tanto discutere gli amanti del gossip ma dal quale è nato il figlio Andrea.

La Tatangelo ha confessato che la storia d’amore con D’Alessio è stata importantissima, che le ha cambiato la vita ma che dopo 15 anni è giunta al capolinea. I due, secondo quanto riportato a Verissimo, hanno più volte provato a cambiare la situazione anche per il bene di Andrea, senza mai successo. Nonostante i ripetuti tentativi oggi la Tatangelo e D’Alessio hanno un rapporto sereno: “Ce l’abbiamo messa tutta. Ora, siamo sereni. C’è la fase del fallimento, del dispiacere, quando una storia finisce ma la vita va avanti”, confessa la cantante.

La donna non ha fatto mistero raccontando che in passato, la sua storia d’amore è stata contestata in famiglia, ma forte del sentimento che la legava al cantante partenopeo è andata avanti per la sua strada: “Gli errori li facciamo tutti. Io ho creduto tanto nella nostra storia anche quando dicevano che sarebbe finita. Sono andata contro tutto e tutti, di questo ne sono fiera e sono felicissima perché, a prescindere che si sia conclusa, ho mio figlio Andrea, la cosa più importante del mondo. E quindi gli devo dire grazie”.

La Toffanin le ha poi domandato se ha avuto difficoltà a uscire dalla storia con Gigi. La cantante ha risposto con estrema schiettezza, rivelando tutti i momenti difficili, tra cui anche le domande del piccolo Andrea a cui è stata costretta a rispondere: “Oggi sono finalmente serena. Non è facile uscire da una separazione così lunga e sofferta con un figlio che fa domande. Bisogna essere sempre pronti ad ascoltare e a non ferire nessuno per tutelare anche l’altra parte. Non è bello danneggiarsi a vicenda”. Poco dopo durante l’intervista, la cantante si commuove quando parla del figlio: “Certe volte si dice che sia la mamma a dare la forza ai figli, ma ecco in realtà il contrario. Lui mi ha dato la forza di superare tantissime cose. È l’amore più grande della mia vita”.

Immancabile la domanda sulla vita sentimentale dopo D’Alessio, la padrona di casa non ci gira troppo intorno e le chiede se in progetto ci sono altri bambini. “Avere altri figli? Si, assolutamente! È un obiettivo delle donne penso. Non è perché è andata male una storia non ci sarà un’altra possibilità", risponde la Tatangelo. Infine, la domanda pungente della Toffanin, che prende spunto dal suo nuovo singolo “Serenata”, presentato in diretta a Verissimo: “Non c’è nessuno che ti canta le serenate adesso?”, chiede la conduttrice. Un sorriso tradisce la cantante che risponde: “La vita va avanti…”. Una risposta che non sfugge alla padrona di casa che le fa notare come questa risposta lasciasse implicitamente intendere qualcosa. Non è chiaro se Anna Tatangelo abbia un nuovo amore, nelle settimane scorse si vociferava che tra lei e Livio Cori, cantante anche lui, sia scoppiato l’amore. Anche se il gossip del flirt è stato prontamente smentito, la risposta alla Toffanin lascia spazio ai dubbi.

