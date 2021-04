Vergognatevi, Samuele massacrato ad Amici e il padre sbotta sui social

Giorgia Peretti 23 aprile 2021 a

Nuova settimana nuova polemica su Amici. Come ogni anno il serale del talent show in onda ogni sabato su Canale 5, non rispecchia esattamente quanto accaduto nella fase pomeridiana. Questa volta è toccato a Samuele Barbetta, il ballerino della squadra di Veronica Peparini, considerato come più forte tra i partecipanti ed elogiato da tutti professori, al serale invece si nota a malapena.

Oltre al poco spazio ritagliato per il ballerino, le critiche sembrano piovere sulle spalle del ragazzo sia dai professori sia dal pubblico sui social. A lanciare la bomba per rompere il silenzio attorno a questo cambiamento repentino nei confronti di Samuele ci ha pensato il papà, Angelo Barbetta. Con un post su Facebook si è scagliato contro i fan del programma lanciando anche velatamente una critica agli stessi professori: “Ora che sono uscite Martina e Rosa, leoni da tastiera, offendete Samuele. Non vi resta altro da fare, ma che vita avete? Persone adulte con un cervello da gallina e mi scuso se offendo la povera gallina. Mi vergogno di voi. Vorrei vedere se fosse vostro figlio ad essere sempre preso di mira. Non sono questi i problemi dove sfogare la vostra rabbia, ma bensì altri”.

Proprio in questi giorni il ballerino della Peparini sta attraversando un momento difficile, ha avuto un crollo emotivo dopo aver ascoltato le critiche della maestra Alessandra Celentano. Fino a poco tempo fa Samuele riceveva solo complimenti, la stessa Celentano aveva più volte ribadito il grande talento del ragazzo. Le critiche perlopiù riguardavano Rosa Di Grazia e Martina Miliddi, considerate le ballerine più deboli di questa ventesima edizione. Ma questa settimana Samuele ha ricevuto anche un guanto di sfida dall’inflessibile maestra di classico, al quale riconosce il talento sì, ma sottolinea la poca versatilità nelle sue performance. Anche sul web sembrano condividere le considerazioni della Celentano sostenendo di fatto la monotonia delle coreografie che lo vedono protagonista. Una reazione forte quella del padre del ragazzo, il quale teme evidentemente che la mossa di Alessandra Celentano possa arrecare al figlio lo stesso accanimento riservato per Rosa e Martina, entrambe eliminate.

