Amici 20, il gesto di Loredana Bertè lascia il pubblico di stucco: "Si fa così…"

La quinta puntata del serale di Amici ospita la regina dalla chioma turchina, Loredana Bertè. Un volto conosciuto quello della cantante che ha fatto parte più volte della giuria del talent nelle scorse edizioni. Sabato 17 aprile torna su quel palco da special guest, per presentare il suo ultimo grande successo “Figlia di…” singolo uscito il 3 marzo e che su Spotify conta più di un milione di ascolti.

A 71 anni la cantante dai capelli turchesi si presenta in forma smagliante con un vestito che risalta le gambe e lascia intravedere tutta la sua grinta. Durante l’esibizione però la Bertè ha preso l'asta del microfono e l'ha sollevata mostrando di cantare in playback, un gesto deliberatamente provocatorio che è stato sottolineato dalla cantante stessa subito dopo la performance e sui canali social.

Al termine dell’esibizione ha chiesto anche a Maria De Filippi se avesse notato qualcosa, lei conferma. Loredana non si smentisce e sottolinea il gesto: “Ho fatto vedere che era sfacciatamente un playback perché quando si fanno promozioni, il pubblico a casa è troppo giovane non lo sa, si deve fare così, io non voglio prendere in giro nessuno, tantomeno loro” dice la Bertè ai microfoni di Canale 5.

Sempre più geniale e fuori dagli schemi lancia un messaggio chiaro ai colleghi che molto spesso mascherano il playback fingendo di cantare realmente. Poco dopo l’episodio è stato ripreso anche sui social dove Loredana stessa ha pubblicato un tweet in cui spiegava le motivazioni di quel gesto: “Le promozioni preferisco da sempre farle in playback perché voglio che il sound del pezzo arrivi al pubblico come lo ascolteranno in radio e spesso l’ho ‘rivendicato’ perché non voglio prendere in giro il mio pubblico!” scrive. La cantante sta attraversando un periodo molto fertile nella sua carriera artistica, oltre a registrare ascolti record per il suo nuovo singolo ha anche vinto la prima edizione del talent show “The Voice Senior” su Rai 2.

