Lui non difende la dama e viene massacrato. Maria De Filippi sbotta a Uomini e Donne

A Uomini e donne scoppia il caso. Lui è Luca Cenerelli, cavaliere accusato in studio da Angela Paone di non averla difesa sui social. La dama è stata attaccata duramente e offesa e Cenerelli, anziché difenderla, ha calato il carico scrivendo di essere "contento di essere uscito fuori" dal loro precedente rapporto e conoscenza.

Cenerelli si è difeso dicendo di non saper utilizzare al meglio i social. E a quel punto che è intervenuta la padrona di casa di casa Maria De Filippi che ha tuonato: "Tu sei un bravo oratore, ma se non te lo dice nessuno, te lo dico io: non c’entra niente quello che stai dicendo”.

