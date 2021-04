Amici 20, Martina Maliddi eliminata: è gelo con Aka7even. La reazione scatena i social

Giorgia Peretti 18 aprile 2021 a

Martina Maliddi è l’eliminata della quinta puntata del serale di Amici. La ballerina è stata al centro delle polemiche sin dagli inizi del programma che va in onda il sabato sera su Canale5. Protetta da Lorella Cuccarini e oggetto delle aspre critiche della maestra Alessandra Celentano. Martina si presenta nella scuola come ballerina di latino-americano, e da li non sembra scostarsi, sarebbe proprio questo il problema per l’inflessibile maestra di classico che le ha reso la permanenza nella scuola decisamente turbolenta. Martina ha fatto parlare di sé anche per la storiella mai del tutto confermata con Aka7even, cantante in gara per la squadra di Anna Pettinelli, il quale aveva un debole per la ballerina dal caschetto nero. Nelle ultime settimane però in molti sul web si chiedevano se l’interesse fosse svanito tra i due, considerando per buona l’ipotesi di un avvicinamento tra la giovane ballerina e il giudice ex concorrente di Amici, Stefano De Martino.

Dopo quanto accaduto stasera, però, sembra esserci poco spazio per i dubbi. Infatti, Aka7even e Martina si sono ignorati per tutta la puntata. Stefano De Martino dall’inizio del serale, secondo alcune supposizioni dei fan, avrebbe un debole per Martina aiutando il percorso al serale della ballerina con voti non sempre corretti a discapito di altri talenti che hanno visto sfumare la vittoria già nelle prime puntate. Un’ipotesi che sembra però trovare l’ostacolo nella quinta puntata, visto l’esito dell’eliminazione. Ma per il pubblico sui social nulla è detto.

Al ballottaggio sono arrivati Martina e Deddy, ma la giuria ha deciso di salvare il cantante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. I due scoprono il verdetto in casetta e prima del collegamento con Maria, Martina si confessa: “Io ho iniziato a ballare grazie a mio padre” in ricordo del suo papà che non c’è più. “Spero mi abbia vista” ha aggiunto. Il rammarico della ballerina è quello di non essere riuscita a dare tutto quello che poteva. Ha infatti ammesso più volte di aver ballato male durante le puntate, compresa stasera. Alludendo alle pressioni che ha ricevuto nelle settimane scorse a causa delle critiche della Celentano e i commenti del pubblico.

Martina lascia la casetta tra gli abbracci dei compagni, tutti tranne uno, Aka7even che rimane in disparte senza salutarla. A giudicare dall’epilogo le cose non sono andate per il meglio. Chi invece ha accolto con grande soddisfazione l’eliminazione di Martina, oltre la Celentano, è il pubblico a casa che si è scatenato con i commenti subito dopo la puntata. “Io che vado a dormire serena, sapendo che finalmente sia Rosa che Martina sono fuori dalla scuola. Il mondo della danza sa sempre” scrive un utente. “E dopo molte vittime innocenti, GIUSTIZIA È STATA FATTA” digita qualcun altro “CE L'ABBIAMO FATTAAAAAAAAAAAAAAAA Aka adesso è libero”, “Aka che svolta pazzesca che sta ignorando Martina anche nell’attesa dell’eliminazione e anzi segue per la casa l’avversario. Sei tu il nostro vincitore” fanno eco gli altri.

