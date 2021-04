Isoardi e Melillo contro le regole. All'Isola dei Famosi scoppia il lasagna gate

Giada Oricchio 07 aprile 2021 a

Scoppia il "lasagna gate" all'Isola dei Famosi 2021. Angela Melillo e Elisa Isoardi a rischio squalifica per aver infranto il regolamento nonostante gli avvertimenti di Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino.

Durante la settima puntata dell'Isola dei Famosi, lunedì 5 aprile, i naufraghi hanno gareggiato per la prova ricompensa, cioè una teglia di lasagne. La squadra dove c'era Angela Melillo ha vinto e ha mangiato, ma ha anche chiesto alla conduttrice e all'inviato se poteva dare almeno una porzione ai naufraghi sconfitti e altrettanto affamati. La risposta è stato un secco no: "È severamente vietato, se lo fate sono previste delle punizioni".

Ma come riporta "biccy.it", quando Rosolino si è spostato di qualche metro per domandare a Ubaldo Lanzo come mai non mangiasse sebbene fosse tra i vincitori, la Melillo, approfittando della distrazione e credendo di non essere ripresa dalle telecamere, ha passato dietro la schiena un pezzo di pasta a Elisa Isoardi che ha preso il "bottino" e si è allontanata per mangiarlo. Dunque una doppia infrazione al regolamento. Quali le conseguenze? Per ora la produzione non ha comunicato alcun provvedimento ufficiale, ma sicuramente Ilary Blasi, lunedì prossimo, tornerà sull'episodio.

