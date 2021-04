La vendetta di Ilary Blasi: ma chi è? Benvenuto choc alla nuova naufraga, con chi ce l'ha

Giada Oricchio 05 aprile 2021 a

a

a

All’Isola dei Famosi, lunedì 5 aprile 2021, Ilary Blasi serve una fredda vendetta: “Ma chi è la sorella di Akash?!”. Nel corso della settima puntata del surviving game, è sbarcata in Honduras una nuova naufraga: la modella Beatrice Marchetti, 23 anni, capelli lunghi e mori, fisico statuario.

Isola dei Famosi, l'accusa a Elisa Isoardi. Come la zittisce Tommaso Zorzi

L’inviato Massimiliano Rosolino ha accolto il suo ingresso in Palapa dicendo: “Ha posato per le più importanti passerelle e copertine, Beatrice Marchetti” e la Blasi: “E che è, la sorella di Akash?!” riferendosi all’ex naufrago Akash Kumar che dopo l’eliminazione si è lasciato andare a lunghi sfoghi e insulti su Instagram contro la Blasi (“La conosco solo perché è la moglie di Totti”), contro Zorzi, contro la Lamborghini e contro il format dell’Isola, troppo trash per lui che ha una carriera sfavillante poiché calca le passerelle mondiali e posa per le copertine di moda più prestigiose del mondo. Così, a distanza di un paio di settimane, Ilary Blasi ha fatto capire di aver visto quelle storie deliranti e di averlo ripagato con la moneta peggiore di tutte: l’indifferenza e lo sfottò.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.