Isola dei famosi: via Daniela Martani, Elisa Isoardi all'ultima spiaggia. E Ilary Blasi striglia i naufraghi: pi**e al sugo!

Giada Oricchio 06 aprile 2021 a

Colpo di scena nella settima puntata dell’Isola dei Famosi, lunedì 5 aprile 2021: eliminata Elisa Isoardi, ma resta su Playa Esperanza e fuori Daniela Martani. In nomination Drusilla Gucci e Andrea Cerioli, mentre Isolde Kostner e Beatrice Marchetti sono due nuove naufraghe. E ilary Blasi rimprovera tutto il cast: “Siete i concorrenti più pigri e scarsi della storia dell’Isola, siete delle pippe al sugo!”.

La settima puntata dell’Isola dei Famosi, quella di Pasquetta, più che una resurrezione, è stata un sepolcro. A creare le famigerate dinamiche non sono i naufraghi in Honduras, ma la conduttrice Ilary Blasi e gli opinionisti, in particolare Tommaso Zorzi. E’ Lady Totti a domandare, inzigare, contraddire le dichiarazioni di facciata, è lei a fare da conduttrice in studio e inviata via DAD a causa dell’impalpabilità di Massimiliano Rosolino (durante le nomination più volte non ha risposto alla Blasi che spazientita ha detto: “Toc, toc… ci sei?”), è lei a tirare le orecchie ai molli concorrenti.

Fuoco e acqua

Si parte dagli screzi per il cibo tra Daniela Martani e Francesca Lodo (difficile stabilire chi delle due sia la meno simpatica): la prima ha un solo argomento cioè la discriminazione per veganesimo gridato ai quattro venti, la seconda invece la definisce una persona egoista, imbarazzante e senza rispetto. Eppure in Palapa, le naufraghe spengono la polemica dicendo che erano battute e che semplicemente “non c’è feeling, ma non vale la pena litigare perché i problemi della vita sono altri”. Ci si mette perfino Elisa Isoardi a sostenere che era quasi uno scherzo e la Blasi la graffia: “Cerchi sempre di abbassare i toni, ma non stanno così le cose”. Roba da far rimpiangere il GFVip 3. L’altra clip riguarda proprio la susta della Isoardi, le sue faccette dall’alto verso il basso e la rivalità con Gilles Rocca. In settimana la conduttrice ha accusato l’ex collega di Ballando con le Stelle di avere “atteggiamenti un po’ forti e aggressivi. Alcuni uomini lo fanno per retaggio culturale e sociale, altri per intercalare che è ancora peggio”, mentre Rocca ha dichiarato che non sono amici e che la Isoardi è “grossi sorrisi, poco esporsi e molto manovrare le persone. Fomentava Daniela contro di me”. La Blasi chiede spiegazioni: “Elisa, visto che dici le cose in faccia, cosa mi dici ora?”, risposta: niente. Sia la bella Elisa sia Gilles fanno sapere che è stato un fraintendimento, si sono chiariti ed è tutto a posto. Troppa acqua sui già miseri falò e così l’opinionista Tommaso Zorzi sbotta: “E’ veramente noioso vedere le clip dove siete carichi a pallettoni e poi in Palapa… ci siamo rotti le pa**e di questo buonismo, siete da latte alle ginocchia”, la Isoardi replica piccata: “Facevi la stessa cosa tu al GF! Anche te facevi il buonista”, l’influencer l’asfalta: “No amore, se avessi fatto così non lo avrei vinto” e lei lo manda a quel paese con la mano. Intanto, su Instagram, l’ex gieffina Stefania Orlando scaglia un dardo: “La Isoardi ha visto un altro Grande Fratello”. A questo punto una disperata Ilary Blasi si rivolge a Valentina Persia, l’unica pervenuta dell’edizione e quella: “Sì, ci sono cose che bollono in pentola, c’è un gorgoglio, Elisa dovrebbe uscire allo scoperto e dire quando qualcosa le rode, ma adesso io sto aspettando che Daniela esca per poter uccidere tutti i granchi e mangiarli”.

Isola dei Famosi, Elisa Isoardi eliminata ma resta a Playa Esperanza

Uova di Pasqua: le sorprese Kostner e Marchetti

Nuovi ingressi nella settima puntata dell’Isola dei Famosi: l’ex campionessa di sci Isolde Kostner, 46 anni, e Beatrice Marchetti che si autodefinisce “la principessa guerriera Xena”. Prima di entrare in Palapa, la modella aveva detto di non provare simpatia per Gilles Rocca (“si impone in modo prepotente”), a fine puntata però non lo nomina: “Ho cambiato idea, mi sbagliavo e poi l’occhio vuole la sua parte”. Fine di una breve storia triste.

Eliminata Daniela Martani

Daniela Martani è la sesta eliminata dell’Isola dei Famosi con il 74% dei voti (26% per Drusilla Gucci) e dà il bacio di Giuda a Francesca Lodo. Drusilla, invece, resta con l’entusiasmo di “una larva stesa per terra. Sono arrivata al capolinea. Se resto mi butto sul fuoco a gratella”.

Prova ricompensa

Le prove sono un supplizio: Massimiliano Rosolino le spiega con la medesima semplicità linguistica di Sheldon Cooper in “The Big Bang Theory”, i concorrenti non lo ascoltano e non lo rispettano, la Blasi fa buon viso a cattivo gioco, ma deve metterci una pezza. A strapparle un sorriso (era piegata in due dal ridere, nda), in una serata tediosa, ci pensa Ubaldo Lanzo che prima contesta Rosolino e poi si getta di testa dallo scivolo in una vasca di fango uscendone Gollum.

Elisa Isoardi eliminata, ma resta

Dalla prova delle vasche di fango è uscita sconfitta la squadra dove c’erano Elisa Isoardi e Andrea Cerioli che, ultimi di una catena di salvataggio, si sono giocati la permanenza sull’Isola in un televoto flash “Chi vuoi salvare?”. La conduttrice (che forse ha pagato il vizio di lanciare il sasso e nascondere la mano) ha raggiunto solo il 47% delle preferenze, ha lasciato la Palapa ed è sbarcata, insieme alla prima eliminata, Daniela Martani, sull’isolotto di riserva Playa Esperanza dove vivono Vera Gemma e Miryea Stabile. La no mask e no vax ha deciso di ritirarsi, la Isoardi di restare. Grandi sorrisi e abbracci fra le tre donne: è nata l’isola delle amazzoni.

Vera Gemma contro Awed

Vera Gemma, già eroina per aver acceso il fuoco con una extension, rimarca di essere un personaggio controcorrente e spera di rincontrare Awed per smascherarlo: “Ho saputo che ha chiesto scusa a tutto il gruppo, ma de che? Deve pregare Dio che non rientro che gli faccio un c**o così. Che delusione. Mi ha usato finché ha pensato che fossimo forti insieme, ma c’è un piccolo problema che sono ancora qui. Io ero lucidissima e credevo in quest’amicizia, se invece lui era fuori di testa prendesse meno pasticche”.

Roberto Ciufoli leader dell’Isola con record

In una prova che la Blasi è costretta a far ripetere per non inficiarne la regolarità (Rosolino andava avanti come se nulla fosse), Angela Melillo e Roberto Ciufoli risultano i migliori e si sfidano alla croce di fuoco. L’attore comico ottiene il tempo record di 2’52” e diventa leader immune. Un paradosso per chi come lui finora ha parlato poco e fatto ancora meno.

Nomination con frecciatina

Al televoto settimanale finiscono Drusilla Gucci e Andrea Cerioli indicato dal leader Roberto Ciufoli: “Si deve dare una mossa”. Durante le nomination, l’infortunato Paul Gascoigne ribadisce di voler andare in discoteca con Francesco Totti e la Blasi: “Ancora con sta discoteca Paul? Guarda che te faccio pure l’altro braccio…”.

Il rimprovero di Ilary: “Siete delle pippe”.

Al momento dei saluti, Ilary Blasi stufa di supplire alle mancanze del cast, li sgrida: “Mi hanno detto che siete i concorrenti più pigri e più scarsi della storia dell’Isola. Vi abbiamo messo a disposizione tantissime cose, tipo una lenza per pescare, non avete mai pescato, vi abbiamo dato anche una rete… che ce fate? Ce giocate a pallavolo con la rete? Siete delle pippe al sugo. Ecco, ve lo voglio dire e vi lascio così. Ci vediamo lunedì prossimo. Eh me so’ arrabbiata”.

