Isola dei Famosi, l'accusa a Elisa Isoardi. Come la zittisce Tommaso Zorzi

Scoppia la rivalità tra Elisa Isoardi e Gilles Rocca nella settima puntata dell’Isola dei Famosi, lunedì 5 aprile 2021. Ma il vero battibecco è con Tommaso Zorzi: “Elisa ci hai rotto le pa**e con questo buonismo”.

In settimana a Cayo Cochinos in Honduras, Elisa Isoardi ha criticato Gilles Rocca: “E’ un disco rotto, punge sempre Daniela (Martani, nda), ha atteggiamenti un po’ forti e aggressivi e io non li sopporto. Alcuni uomini lo fanno per retaggio culturale e sociale, altri per intercalare che è peggio” e il naufrago ha ricambiato l’antipatia: “In puntata ho visto che quando non era inquadrata istigava da dietro Daniela dicendo ‘dillo ora, dillo ora’. Per ora quello che vedo di Elisa sono grossi sorrisi, poco esporsi e molto nel manovrare le persone, a oggi posso dire che non è una mia amica”.

Nel corso della settima puntata dell'Isola, Ilary Blasi soffia sul fuoco: “A proposito del fatto che vi dite le cose in faccia…” ma i due presunti leader le rompono le uova nel paniere. “Non ho bisogno di manovrare le persone, il pubblico da casa vede tutto e va bene così, non sono cose importanti” dice Elisa con diplomatico distacco, mentre Gilles: “Abbiamo parlato Elisa e io e mi ha spiegato l’atteggiamento in Palapa, non era un imbeccare, ma era per dirle ‘ora o mai più’, Daniela me lo ha confermato. Io avevo capito una cosa per un’altra, ci si può sbagliare e se c’è un fraintendimento non c’è motivo di litigare, a volta una piccola cavolata di fa perdere la bussola”. La Blasi ci riprova con il “retaggio culturale”: “Elisa, sembrava che gli avessi dato del maschilista”, la Isoardi alza il sopracciglio e risponde male: “No, non ho detto che è un maschilista, questa è una vostra interpretazione, retaggio culturale va inteso come si è abituati a vivere e qual è la storia della persona”. Rocca non ci sta: “Il retaggio culturale non lo accetto, con tutte le altre donne c’è rispetto, solo con Daniela c’è amore e odio, litighiamo come fratello e sorella”.

Il faccia a faccia è talmente deludente che l’opinionista Tommaso Zorzi suona la sveglia: “Però, io ve lo dico… siete da latte alle ginocchia è veramente noioso vedere le clip dove siete carichi a pallettoni e poi in Palapa… ci siamo rotti le pa**e di questo buonismo”, Elisa replica: “Facevi la stessa cosa tu al GF! Anche te facevi il buonista” e Zorzi la zittisce: “No amore, tanto che l’ho vinto, sennò non lo avrei vinto ok? Grazie”, ma la Isoardi lo manda a quel paese con un gesto della mano. Valentina Persia è più schietta e graffia la conduttrice piemontese: “E’ vero, ci sono cose che bollono in pentola, c’è un gorgoglio. Elisa dovrebbe uscire allo scoperto, in spiaggia quando le rode qualcosa dovrebbe affrontarci e dirlo. Poi io non vedo l’ora che esca Daniela, stiamo aspettando che esca per uccidere tutti i granchi e non accompagnarli in mare con la manina. Lei ha stancato con questa storia della vegetariana. Io se vedo una tarantola non l’accarezzo, le do una zaccagnata”.



