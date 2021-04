Frasi oscene su Fariba Tehrani, Awed da squalifica all'Isola dei Famosi

Giada Oricchio 07 aprile 2021 a

“Sta sempre con le tette di fuori”. Così Awed, naufrago de “L’Isola dei Famosi 2021” parla della compagna di avventura Fariba Tehrani. Commenti inopportuni e molesti che hanno scatenato una bufera sui social: “E’ da squalifica”. Awed, youtuber di 24 anni, è al centro di una nuova polemica dopo le aggressioni verbali a Francesca Lodo e Gilles Rocca e un pentimento tanto repentino quanto sospetto quando la sua sodale Vera Gemma è stata eliminata (non sa che è su playa esperanza e si è sprofondato in scuse per rientrare in gruppo e evitare nomination continue, nda). Ogni giorno, su Mediaset Extra va in onda la versione estesa del daytime dell’Isola dei Famosi 2021 e ieri sera si è vista una clip inedita.

Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, si era tolta il reggiseno per lavarsi meglio, ma si era messa di spalle rispetto al gruppo che bighellonava su playa reunion in Honduras. Awed l’ha vista e ha detto a Andrea Cerioli: “E’ sempre con le tette di fuori”, l’ex tronista, pur essendo vicino alla signora, non ci aveva fatto caso: “Cosa?” e Awed ha ripetuto: “Fariba è sempre con le tette di fuori. In testa ha la mia maglia”. Cerioli non si è girato a scrutare Fariba e ha cercato di glissare. Invano perché lo youtuber, senza il minimo rispetto per la privacy della donna, ha continuato a molestarla con lo sguardo arrivando a svelare un retroscena: “Comunque l’ormone a zero. L’altra volta era a fianco a me nuda con il seno di fuori, ho aperto un occhio, l’ho chiuso e mi sono girato dall’altra parte. In altri tempi sarei stato lì a fissarglielo”.

L’ex tronista non l’ha stigmatizzato, ma l’ha buttata sul ridere: “Tu hai fame Simone, hai fame e sei stanco”. Awed, sguardo fisso su Fariba, che non si è accorta di cosa stava succedendo alle sue spalle, ha concluso: “Va beh, posso guardare un paio di tette ogni tanto qui o nemmeno quello dopo 21 giorni? Guarda come sta Beppe…”. Braida non ha capito e Awed, credendosi spiritoso, ha aggiunto: “No, niente, parlavamo di cose da giovani”. Un comportamento maleducato, volgare e viscido che ha mandato su tutte le furie i social: “senza parole…”, “che schifo”, “ma può essere sua madre!”, “Sono fan di Awed, ma guardando la clip sono rimasta delusa, forse la squalifica è esagerata, lo manderei in nomination e se uscirà capirà la gravità di quello che ha detto”, “Ilary Blasi non può stare in silenzio o limitarsi a dire che "non si fa" come fosse un bambino”. Il video sta facendo il giro del web e sono tantissimi gli internauti indignati che chiedono la squalifica di Awed.

