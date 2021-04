Elisa Isoardi in bikini all'Isola dei Famosi: il nuovo costume agita i naufraghi

Giada Oricchio 03 aprile 2021 a

Elisa Isoardi stupisce all'Isola dei Famosi 2021: via il costume intero, dentro il bikini. La conduttrice piemontese ha deciso di uscire dalla sua "comfort zone" e mettersi alla prova tra i naufraghi vip dell'Honduras. La Isoardi, come dice lei stessa, osserva molto e sta il più lontano possibile dalle baruffe per un pezzo di cocco e una ciotola di riso in più. Probabilmente per non rovinarsi l'immagine in attesa di tornare alla conduzione di un programma sulle reti Mediaset.

"Chiudiamola qua". Panico Elisa Isoardi: la reazione davanti a Ubaldo e Fariba

Tuttavia, le sue faccette, gli occhi sbarrati e alcuni gesti plateali, già diventati meme e gif, le a tendenza a guardare i compagni di avventura dall'alto in basso, sono il miglior "dico non dico" della storia dell'Isola. E finora, la conduttrice dell'Isola, Ilary Blasi, che la tratta con maggior riguardo rispetto agli altri isolani pur avendo notato che non si espone, le ha concesso di non rispondere a domande dirette. Come nell'ultima puntata quando l'opinionista Tommaso Zorzi le ha chiesto perché avesse rivolto uno guardo altero e algido a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo e lei ha risposto: "Non farmi questa domanda e chiudiamola qua". Ma qualcosa di diverso Elisa Isoardi, eletta dal The Sun la donna più affascinante del surviving game, lo ha fatto: ha sostituito il costume intero con un bikini che metteva in risalto la sua fisicità perfetta grazie alle lunghe sessioni di jogging mattutino.

