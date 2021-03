Isola dei Famosi, cachet da favola per la naufraga Elisa Isoardi e Ilary Blasi

Giada Oricchio 27 marzo 2021 a

Quanto guadagnano i naufraghi e gli opinionisti della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi? E chi di loro è il più ricco del surviving game? Alcuni siti hanno raccolto diverse indiscrezioni sui compensi del format che ha la sua base in Honduras e pare che la naufraga più pagata sia anche la più famosa, cioè Elisa Isoardi. La conduttrice piemontese, definita "incantevole in costume" dall'inglese "The Sun", avrebbe spuntato un cachet di 15mila euro a settimana, segno che Mediaset punta tanto sull'ex fidanzata di Matteo Salvini.

Seguono con 12mila euro a settimana il Visconte Guglielmotti, che però è stato eliminato e ha deciso di non restare sull'ultima spiaggia, Parasite Island, insieme a Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani, e la no vax e no mask Daniela Martani (una vergogna). In ordine discendente ci sarebbero Vera Gemma, Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Roberto Ciufoli, Angela Melillo e Brando Giorgi con 7mila euro a settimana. Cachet meno ricco, tra i 5 e i 3mila euro, per i meno noti Drusilla Gucci, Awed, Miryea Stabile, Ubaldo Lanzo e Fariba. Si tratta di compensi importanti, ma molto lontani da quelli di una volta e sarebbe proprio questo il motivo per cui molti vip hanno detto no all'Isola.

Rimanendo in tema di "conti della serva", sono spuntate anche le cifre di conduttrice e opinionisti. I numeri sarebbero da capogiro: 50.000 euro a diretta per Ilary Blasi, 30.000 per Massimiliano Rosolino e Tommaso Zorzi, l'opinionista che smuove i social e 25.000 per le altre due star: Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Ma in questo caso è giunta la smentita. Su Twitter, l'ereditiera ha bollato la notizia dei compensi così: "Tutte ca**ate, tutte ca**ate".

