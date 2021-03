Isola dei Famosi, la battuta di Ilary Blasi scatena Vera Gemma su Francesco Totti

Giada Oricchio 26 marzo 2021 a

a

a

Francesco Totti fa capolino nella quarta puntata de “L’Isola dei Famosi”, giovedì 25 marzo. In occasione delle nomination, Ilary Blasi - già sconfortata dalla domanda assurda di Daniela Martani sulle condizioni di salute della sua cagnolina - ha stuzzicato Vera Gemma: “Le mie amiche sono pazze del tuo fidanzato Jeda, mi chiedono tutte di lui. Me lo porto a casa, ti dispiace?”. E la naufraga ha replicato pronta: “E a te dispiace se mi porto a casa Francesco Totti?”. La Blasi si è messa a ridere: “Facciamo sto cambio? E’ un po’ più grande di Jeda però”, “Eh sì è un po’ troppo grande per me, ma è un grande campione, non mi va mica male, stiamo parlando del top e i campioni non hanno età” ha concluso Vera Gemma prima di nominare Gilles Rocca.

"Voglio chiedere scusa" Isoardi in lacrime, confessione impensabile alla Blasi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.