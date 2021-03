Isola dei Famosi, Elisa Isoardi piange per la mamma. La confessione a Ilary Blasi: "Voglio chiedere scusa..."

Giada Oricchio 26 marzo 2021 a

Elisa Isoardi, la naufraga più famosa della quindicesima edizione de “L’Isola dei Famosi”, cede alla malinconia e piange per la lontananza dalla mamma: “Voglio chiederle scusa”. Ilary Blasi, nel corso della puntata di giovedì 25 marzo, ha ritagliato uno spazio per Elisa Isoardi, punta di diamante del surviving game: “Ti ho visto un po’ giù, guarda questa clip”.

La Isoardi, che nasconde a fatica la convinzione di sentirsi superiore agli altri naufraghi, sorride e ringrazia. L’RVM è un montaggio pieno di sentimentalismo: Elisa che passeggia sulla spiaggia in slow motion, Elisa che guarda l’orizzonte con aria triste e chiude gli occhi pensosa e Elisa che confessa: “Sono stata cresciuta da mamma sola. Ha portato avanti me e Domenico, quindi ho grande ammirazione per quella donna. Di solito l’ultima parola che una persona dice prima di morire è mamma. Qui è tutto un po’ più difficile e non pensavo che arrivasse già il richiamo di casa. Non ci siamo sentite per un po’ e quando ci siamo ritrovate, ho pensato ‘guarda cosa mi sono persa’. Non succederà più. E’ una donna forte e io voglio diventare come lei, spero che sia orgogliosa di me”.

L’emozione prende il sopravvento e le lacrime scendono lungo l’incarnato perfetto della conduttrice. Dopo l’RVM, la Isoardi sorride nel tentativo di celare la sua fragilità: “Sto facendo fatica a non piangere, qui è tutto moltiplicato. Io queste cose non gliele ho mai dette, c’è stato un periodo in cui non ci siamo sentite e questa è la prima volta che faccio simili ragionamenti. Nella vita è tutto più veloce e violento, qui invece si ha tempo per pensare e quindi per la prima volta vorrei chiederle scusa. Quando si ha la fortuna di avere ancora la mamma bisogna godersela e non bisogna mai perdere i momenti insieme. Se è contenta della mia scelta dell’Isola? Penso di sì perché è una scelta curiosa che va oltre i propri limiti e quando una persona si vuole evolvere e non stare sempre nella propria comfort zone è una cosa bella”.

La Blasi è molto affettuosa: “Cosa le dirai appena la rivedrai?” e Elisa con un sorriso da primo piano: “Voglio stare da sola con lei per un po’ e fare un viaggio insieme”. Anche Tommaso Zorzi le dà una carezza: “Questo tipo di programmi è una manna dal cielo per i rapporti irrisolti. A volte l’orgoglio si mette di traverso tra madre e figlio o figlia, ma con la lontananza forzata si rivedono le priorità”. La conduttrice piemontese chiosa: “Sai siamo due donne forti e dire ‘ti voglio bene’ non è di uso comune, ma glielo dirò io”, mentre Iva Zanicchi e Ilary Blasi in coro la rincuorano: “Sappi che ogni mamma lo sa, lo legge negli occhi dei figli anche senza dire nulla. E lo sai che sei bellissima senza trucco?”.

