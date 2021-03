Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi contro Akash: "Credici". E lui lo umilia sui social

Giada Oricchio 26 marzo 2021 a

Lunedì scorso Akash Kumar, eliminato al televoto dell'Isola dei Famosi, ha deciso di non rimanere sull'isolotto di "scorta" Parasite Island e di ritirarsi definitivamente dal reality attirandosi il rimprovero della conduttrice Ilary Blasi: “Mi dispiace avremmo potuto lasciare il posto a un altro che avrebbe fatto l’isola sicuramente meglio di te. Prendi il tuo sacchetto e torna in Italia”.

Nel corso della puntata in onda giovedì 26 marzo l’opinionista Tommaso Zorzi, nella sua rubrica “Il punto Z” è tornato sul caso dell'abbandono del modello dagli occhi di cristallo: “Zeta come zebedei quelli che ha rotto Akash la scorsa settimana in Honduras e in Italia, per citarti Ilary “prendi il tuo sacchetto e torna in Italia. Anche meno, dire di aver vinto l’Isola dopo 3 giorni, credici”. Ovazione in studio e sui social con istantanea replica del diretto interessato via Instagram: “Ieri sera messaggiavamo e adesso mi attacchi ancora? Mamma mia che trash... sorrido”.

La soap opera Zorzi-Akash non è finita: dopo la quarantena obbligatoria, il modello sarà in studio per un faccia a faccia con l'opinionista Zorzi e la conduttrice. L’influencer ha chiuso il suo intervento con altre punturine velenose: “Zolfanello cioè cerino che ha causato una crisi di pianto a Valentina, forse avrebbe dovuto ascoltare il petulante Brando. Zazzera quella di Ubaldo che ha avuto il coraggi odi andare sull’Isola con i capelli blu e la pelata e ora il risultato è disastroso. Zeta come zoo dedicato a Vera Gemma, tutti i maschi alfa al suo fianco sembrano gattini, lei è la leonessa del Grande Fratello… cioè dell’Isola”.

