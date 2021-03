Isola dei Famosi, Vera, Gilles e Awed in nomination. Sbarca Andrea Cerioli, Brando eliminato ma resta

Giada Oricchio 26 marzo 2021 a

a

a

Vera Gemma, Awed e Gilles Rocca sono i tre nominati della quarta puntata dell’Isola dei Famosi, giovedì 25 marzo. Il televoto è in positivo “Chi vuoi salvare?”. Brando Giorgi eliminato ma si ferma su Parasite Island, mentre Andrea Cerioli è il nuovo naufrago. Paul Gascoigne si fa male e Elisa Isoardi piange. Giù il muro che separa Burinos e Rafinados.

La quarta puntata dell’Isola dei Famosi inizia con 15 minuti di anticipo rispetto al solito e già questa è una grande notizia: 21.35 anziché 21.49. E nella prima mezz’ora Ilary Blasi corre come un treno: sfida di apnea tra donne per aggiudicarsi il nuovo naufrago ed ex tronista Andrea Cerioli (va tra i Burinos); si collega con Parasite Island dove svernano lo stilista Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani e li rimprovera: “Uomo kilt, donna eyeliner siete un cimitero di elefanti, fate scappare tutti, andate a nascondervi e non uscite più fino a maggio!” e dà fuoco alle polveri dei malumori degli isolani.

Terminator Giorgio

In palapa Giorgio Brandi si sente Terminator, ma è amato come il nemico T-1000. L’attore parla sempre con discreta sicumera: “Io sono centrato, gli altri non tanto. Io ascolto e non sono una persona che dispensa. Facile attaccare l’ultimo arrivato” e Valentina Persia: “Brando mi sembra ‘armiamoci e partite’, anche a me piacerebbe stare sdraiata al sole però così non se magna!”. Critiche pure da Awed e Vera Gemma. In studio l’opinionista Tommaso Zorzi sparge sale sulle ferite della fame: “Tu Brando, sei il concorrente perfetto per i reality perché non sei particolarmente simpatico e a tratti sei anche presuntuoso, ma stai seguendo le orme di Akash? Fai le sue veci? Francesca (Lodo, nda) non sei né leader né zavorra e dovresti prendere posizione per levarti da questo limbo”. Non nel merito, ma nella forma, la Lamborghini che, a modo suo, si complimenta con la Persia: “Oh, non riesco a togliere gli occhi dalle tue tette!”.

L’ultimo addominale

Daniela Martani è passata dai Burinos ai Rafinados e rivela di essere felice: “Sì con loro mi sento meglio, mi hanno accolta bene, gli altri mi avevano esclusa, mi facevano sentire la vegana rompipalle”. Gilles Rocca, che sotto la tartaruga nasconde quintali di permalosità, replica: “Mi dispiace che dica così, ho fatto di tutto affinché si integrasse. Non c’è una clip in cui parlo male di lei, dico solo che non può parlare del fatto che è vegana dalla mattina alla sera. Non si può pensare solo agli allevamenti intensivi”. Il battibecco prosegue mentre gli occhi sono puntati sulla prova ricompensa e Ilary Blasi torna sulla vicenda. La Martani (no vax e negazionista del Covid-19 che mai avrebbe dovuto essere premiata con l’Isola, nda) si mette a piangere: “Gilles è aggressivo con me e questo mi ferisce particolarmente perché ho vissuto una cosa simile in famiglia”. Rocca chiede scusa per i toni veementi: “Non sono aggressivo, la mia è fermezza nel non voler parlare quando vedo cose diverse dalla realtà. Mi irrita che non faccia parlare e non ascolti. Dice che faccio parte di un clan, ma io sono un cane sciolto. Anzi o siamo una squadra o sto da solo. Sentirmi dire che ho fatto giochetti o ho fatto il bullo mi ferisce, adesso pure che sono stato aggressivo con una donna. Io combatto contro il femminicidio e contro ogni tipo di violenza. Non lo accetto”. Miryea si intromette e Gilles la zittisce con un “come ti chiami?!” suscitando l’ira di Elettra Lamborghini: “Sei un cafone, ti volevo difendere, ma mi hai fatto cascare le palle”. Il naufrago si giustifica con la carenza di zucchero dovuta alla fame, Daniela Martani capisce di poter marciare sull’episodio ché il vittimismo paga sempre, inizia a fare la lezioncina e a Rocca salta la giugulare: “Hai detto che ho usato violenze che hai subito in famiglia. E' gravissimo. Io me ne vado! Io non posso sporcarmi o essere accomunato a un uomo violento. Voglio andare via immediatamente”. Negli occhi di Ilary Blasi si legge il terrore, Tommaso Zorzi spezza una lancia in suo favore: “Voglio dire alla Martani che le strumentalizzazioni di certi argomenti non mi piacciono, diamo alle situazioni il loro vero nome e non usiamole per un reality. Se continuiamo a ridurre Daniela al suo essere vegana, non verrà fuori. Deve farci vedere altro. Gilles non è violento e non è maleducato. Gilles, sei l’unico addominale rimasto sull’isola, dove vai?! Sei un leader, un bravo ragazzo e devi restare, sorridi che sei bello quando lo fai”.

“E io mi prendo Totti". Ilary fregata così? La battuta che scatena Vera Gemma

Testa-spalla

Mentra in palapa litigano, Paul Gascoigne è in infermeria. L’ex calciatore è portatore sano del crudo umorismo inglese, spettegola tanto, specie su Gemma Vera, ma è attivo nelle prove. In quella ricompensa però si infortuna alla spalla: niente di grave però trascorre la puntata sul lettino dell’infermeria.

Zeta come Zorzi

Nella sua rubrica, Tommaso Zorzi, invidiato opinionista dell’Isola dei Famosi (le critiche e gli attacchi sui social sono cresciuti peggio della gramigna) strappa la ola del pubblico per una frase sul bizzoso Akash Kumar, il concorrente che quattro giorni si ritirò mandando su tutte le furie Ilary Blasi. Zori ha detto: “Zeta come zebedei quelli che ha rotto Akash la scorsa settimana in Honduras e in Italia, per citarti Ilary “prendi il tuo sacchetto e torna in Italia. Anche meno, dire di aver vinto l’Isola dopo 3 giorni, credici”. Ovazione e istantanea replica social di Akash: “Ma come oggi abbiamo parlato e stasera m i attacchi di nuovo?!, Mah”. La soap opera non è finita: dopo la quarantena obbligatoria, il modello sarà in studio per un faccia a faccia con Zorzi.

"Credici". Zorzi al veleno su Akash. E lui lo umilia sui social

Le lacrime di Elisa e gli amori da spiaggia

Elisa Isoardi (ha perso la sfida di apnea e ha incolpato la corrente del mare) sta raccogliendo pareri discordanti: chi la vede leader e chi la vede come Napoleone cioè Regina per autoproclamazione. Lei spesso sbuffa infastidita davanti alle considerazioni dei colleghi naufraghi e dà l’impressione di considerarli cortigiani. Forse è la mancanza di casa che sente così forte da farla commuovere: “Mi ha cresciuta mamma da sola, ho una grande ammirazione per lei. Non pensavo che il richiamo di casa si sarebbe fatto sentire così presto. Finché ci sono, bisogna godersi i genitori”. Dai pianti ai sorrisi, per un flirt che stenta a prendere il largo. Awed è interessato a Miryea (Iva Zanicchi con grande acume e eleganza l’ha definita “Miss cu*o”), ma ha occhi solo per i teschi animali di Drusilla Gucci. Zorzi lo sponsorizza: “Io lo conosco e dico che vale, è un bravo ragazzo, guardalo con altri occhi” e la Blasi: “Aho’ ma conosci tutti! C’hai 100 anni”.

"Voglio chiedere scusa" Isoardi in lacrime, confessione impensabile alla Blasi

Finalmente ha detto sì

Giorgio Brandi viene eliminato con il 66% dei voti, salva Francesca Lodo. La Blasi lo spedisce subito fuori: “Vuoi 30 secondi per salutare? No, sono un’infinità, devi uscire”, l’attore raggiunge la desolata Parasite Island e la conduttrice gliela incarta ben benino nel timore che non accetti di spiaggiarsi a causa dei due sciamannati Fariba e Ubaldo. Non ha fatto i conti con la voglia del naufrago di avere qualcuno da comandare. Brando Giorgi dice sì e “sposa” i Sandra e Raimondo honduregni, non prima di essersi levato un sassolino dalla scarpa: “Ci sono state un po’ di infamate verso di me e non mi piacciono queste cose. Io sono per la lealtà”.

Nomination

Tra voti segreti e nomination palesi, al televoto finisce Gilles Rocca con la doverosa premessa: “Ti voglio bene, ma ti nomino per quello che è successo”, Awed in quanto “divertente ma poco utile al gruppo” e Vera Gemma perché ultima di una catena durante la prova immunità. La figlia d’arte è amatissima dal pubblico e strappa un applauso quando afferma: “Nomino Gilles, sarà un signore ed un pirata ma io non mi faccio comandare da nessuno”. Poi Ilary la stuzzica: “Le mie amiche mi chiedono del tuo fidanzato Jeda, me lo porto a casa ti dispiace?” e quella: “E a te dispiace se mi porto a casa Francesco Totti? E’ un po’ più grande di Jeda? Non importa, è un grande campione, non mi va mica male”. E’ l’1 di notte, il clima è teso in Honduras, ma s’è fatta una certa e Ilary Blasi saluta lasciando aperto il collegamento con la palapa.

Accuse pesanti all'Isola dei Famosi, la Martani piange e Gilles Rocca minaccia il ritiro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.