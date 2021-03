Isola dei Famosi, Paul Gascoigne deve lasciare il reality: l'incidente alla spalla è grave

Giada Oricchio 27 marzo 2021 a

Addio "Isola dei Famosi" per Paul Gascoigne. L'ex calciatore e oggi naufrago della quindicesima edizione del surviving game condotto da Ilary Blasi, è costretto al ritiro a causa dell'infortunio alla spalla sinistra.

Giovedì 25 marzo, nel corso della quarta puntata dell'Isola, Paul Gascoigne ha preso parte a una prova ricompensa che prevedeva di arrampicarsi, strisciare sulla sabbia, nuotare, salire su una pedana e fare canestro con una palla. Durante il percorso, il naufrago ha dimostrato una discreta abilità, ma proprio nel tratto finale si è fatto male alla spalla sinistra. A caldo l'inviato Massimiliano Rosolino ha rassicurato Ilary Blasi sulle condizioni di Gascoigne: "Sta bene, niente di grave, tornerà con i compagni al termine degli accertamenti. Metteremo da parte una porzione di spaghetti e polpette (la ricompensa vinta dai Burinos, nda)".

Invece, secondo quanto riporta "Fanpage.it", la situazione è peggiorata: la spalla è slogata e Paul dovrà rinunciare alla vita in Honduras. Si legge sul sito: "Fanpage.it apprende che Paul Gascoigne dovrà ritirarsi definitivamente dall'Isola dei Famosi 2021 a causa dell'infortunio al braccio causato da un movimento maldestro durante l'ultima prova ricompensa. La notizia verrà ufficializzata lunedì 29 marzo in puntata e altri dettagli sul suo stato di salute verrano svelati per motivare la sua uscita dal reality show". La notizia era già nell'aria perché ieri il sito della rivista "Novella 2000" aveva lanciato per primo la probabile e imminente uscita dal gioco dell’ex stella del calcio anglosassone. Paul Gascoigne deve dire addio all'Isola perché per il tipo di infortunio subito non può partecipare alle prove e vivere tra i disagi di Cayo Cochinos. Il format perde uno dei personaggi più noti e segna il primo ritiro ufficiale, gli addii del visconte Guglielmotti e del controverso Akash Kumar sono ritenute eliminazioni poiché sono liberi di dire sì o no alla permanenza sull'isolotto di riserva Parasite Island.

