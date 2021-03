Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo ai ferri corti, poi lei si sente male

Giada Oricchio 24 marzo 2021 a

"È la mia isola". Ubaldo Lanzo, lo stilista cromatologo e aspirante naufrago dell'Isola dei Famosi, non ne può più di Fariba Tehrani, sua compagna di avventura a Parasite Island. I due sono stati "abbandonati" dal visconte Ferdinando Guglielmotti e da Akash Kumar che hanno preferito tornare a casa anziché rimanere in Honduras e giocarsi la seconda chance al loro fianco. E così Lanzo fronteggia tutto da solo il comportamento petulante e la logorrea della mamma di Giulia Salemi.

Fariba, il cui eyeliner nero ha intrigato Ilary Blasi (pare sia trucco permanente e non caratteristica iraniana come sostenuto dalla donna, nda), è permalosa e comandina: dalla gestione del fuoco alla cottura del riso, se non si fa come vuole, mette il muso e si isola. Almeno questo è il parere dello stilista dai capelli blu che per sfuggire alle sue chiacchiere e trovare un po' di pace si è buttato in mare e ha raggiunto a nuoto la piattaforma distante un km.

Bisticci da convivenza forzata aggravata dalla fame. Come l'ultimo per il fuoco bagnato. "Lascia asciugare la sabbia sotto il fuoco con il sole" ha detto Ubaldo e Fariba: "Ma come fa ad asciugarsi? C'è il mare!" ha detto la donna un attimo prima di sentirsi male per un abbassamento di pressione. Fariba stava per svenire e si è stesa sulla spiaggia, mentre Ubaldo la rimproverava: "Vedi? Succede perché non stai calma. Se ti dico fermati perché tanto abbiamo tempo e nessuno ci caccia dalla MIA isola, fermati". Lo stilista l'ha soccorsa con un bicchiere d'acqua e ha scherzato: "Non è che mi fai vedovo?", "No, no" ha risposto Fariba in netta ripresa.

