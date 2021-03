Isola dei famosi, Ilary Blasi si infuria con Akash Kumar che va via. Lamborghini scatenata, finisce a stracci

Giada Oricchio 23 marzo 2021 a

Ilary Blasi su tutte le furie nella terza puntata dell’Isola dei Famosi, lunedì 22 marzo e “caccia” Akash Kumar tra gli applausi del pubblico.

Akash Kumar, modello 30enne, era tra i naufraghi con il maggior potenziale trash, anche se guai a profferire questa parola davanti a lui. Spocchioso, borioso, capriccioso, rancoroso e vendicativo, avrebbe potuto regalare scontri epici nell’adventure game. Qualcosa si è intravisto quando ha risposto velenoso all’opinionista Tommaso Zorzi che lo esortava a far chiarezza sulle sue diverse identità e qualcos’altro si è capito quando a più riprese si è lagnato perché lui aveva costruito la capanna e Elisa Isoardi se ne era presa i meriti appuntandosi la medaglia di leader.

Ha intrigato il pubblico sostenendo che voleva andare via, ma voleva restare, però aveva chiesto di nominarlo per mettere alla prova la sincerità degli altri naufraghi. Ieri sera, poi, si è messo a fare flessioni non richieste e gesti verso i detrattori per dimostrare che lui è forte e cazzuto. Uno così è una perdita importante per un reality di sopravvivenza. Eppure è successo. Non per colpa dei telespettatori bensì sua: ha preferito mollare.

Giovedì scorso era finito in nomination con Angela Melillo e lunedì 22 marzo è stato eliminato con un plebiscitario 76%. Tuttavia aveva la seconda chance di Parasite Island con i litigiosi Fariba e Ubaldo. Appena li ha visti, ha detto: “Sono stanco, voglio tornare a casa, non resto, sono voluto andare via io”. Una simpatica bugia veniale. Ilary Blasi ha iniziato l’opera di convincimento e così Elettra Lamborghini che al di là dell’antipatia dichiarata lo riteneva un personaggio da coltivare per la buona riuscita del programma. L’altro opinionista, Tommaso Zorzi, si è lanciato addirittura in un peana sull’importanza di simili vetrine per i giovani: “Akash, forse non siamo partiti con il piede giusto, ma ti invito a ripensarci. Anche io non ho mai detto che volevo vincere il Grande Fratello, ma quando lo vinci poi ti fa piacere, te lo posso assicurare. Hai un palcoscenico importante per farti conoscere. L’ho vissuto sulla mia pelle, il reality è un’opportunità immensa e se uno la sa gestire bene ne può uscire una carriera incredibile. Se siamo qua, vuol dire che tutti abbiamo una dote di narcisismo, se fai l’Isola e la fai bene, il pubblico si affeziona e te ti affezioni a lui, è un peccato se vai via”. Akash però non ha sentito ragioni, l’ego era accecato dalla sua immagine riflessa e ha citato a braccio il manuale del bravo concorrente da reality: “No, non resto, sono stanco, tanto io ho già vinto la mia Isola, ero venuto qui per vincere le mie paure, debolezze, insicurezze e metabolizzare la relazione finita”.

La Blasi è sbottata: “Ma come hai vinto l’Isola? Ma quando sei stato solo? So’ passati tre giorni! Non mi pare proprio che te l’abbia vinta”.

Elettra Lamborghini ha sottolineato stizzita: “Sei irrispettoso verso il pubblico. Così ti sei bruciato tutto”. Akash ha continuato a fare i picci e a farsi pregare finché Ilary Blasi ha concesso il remake della celeberrima asfaltata a Fabrizio Corona al GFVip3: “No, mi dispiace perché tu volevi fare quest’Isola, noi abbiamo scelto te, abbiamo dato spazio a te invece che a qualcun altro che magari l’avrebbe fatta più volentieri. Sicuramente meglio di te. Questo mi dispiace, chiaramente io non posso obbligarti. Quindi ti chiedo: decidi di rimanere o di andare?”, un ammutolito Akash: “No, vado via, grazie mille” e la Blasi nera come un tizzone: “Ok, perfetto, prendi il sacchetto e torna in Italia, ciao Akash”. In sottofondo la Lamborghini ha sfoderato un “salutame a soreta”, mentre Iva Zanicchi ha spezzato una lancia in favore del modello: “Fa bene ad andar via, è molto fragile, molto”. Ma la furente Ilary Blasi, che in una settimana ha già incassato due ritiri, si è rivolta a Tommaso: “La sua isola l'ha vinta, hai capito Tommà?” e quello: “Sì, amore in 3 giorni”. Sipario.

