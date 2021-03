Isola dei famosi, lo sfogo di Akash Kumar nella notte: veleno su Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi

Giada Oricchio 23 marzo 2021 a

a

a

Akash Kumar ha abbandonato l'Isola dei Famosi, lunedì 22 marzo, e si è scagliato contro gli opinionisti Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. Dopo il cazziatone in diretta di Ilary Blasi, il modello egiziano si è ritirato e in nottata si è sfogato in una serie di storie Instagram.

"Faccio paura". Isoardi inferocita sull'Isola e sbotta contro Brando Giorgi

Con la protervia che lo contraddistingue ha pubblicato una serie di video dal contenuto delirante: "Oddio, tutti parlano di me. Dal colore degli occhi ad altre cose che non mi interessano. Volevo dire a tutto questo mondo trash (segue fischio), alla signora Lamborghini che ho fatto più io campagne di Vogue che te dischi su Spotify. Pem, pem, quindi vola basso. Un attimo eh, perché sono uno che ha una carriera... che ha fatto più campagne nella moda che tu dischi. Ecco perché non dovevo fare questo reality, in questo mondo trash di reality funziona che chi ha una carriera lo buttano giù e chi non ce l'ha gliela fanno fare tipo Tommaso Zorzi che nessuno sapeva chi fosse fino a due anni fa. Chi era Tommaso Zorzi? È venuto fuori sui social dicendo due minc**ate tipo genitore 1 e genitore 2 e ha fatto boom... Caro Tommaso sono stato un signore con te, ma tu hai cercato di rovinarmi, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La TV ha bisogno di persone come te".

Isoardi regina e Gascoigne marziano. Isola dei famosi, i verdetti della terza puntata

E ancora: "Parlano di me, purtroppo l'invidia è una brutta bestia. Dicono che mi sono rifatto gli occhi e sono tutti fatti di gomma Frankenstein, sembrano il circo Orfei e parlano di me, ma che mondo trash, ragazzi, sono basito". Poi ha pubblicato clip delle sue sfilate e una chat privata con Tommaso Zorzi (così almeno sembra dal nome) che lo voleva incontrare. In seguito Akash ha cancellato le storie più aggressive, ma si possono vedere sull'account @the_fern_zone.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.