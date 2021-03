Isola dei Famosi, Elisa Isoardi contro Brando Giorgi: lui la smonta come leader e lei sbotta

la polemica

Giada Oricchio 22 marzo 2021 a

a

a

“Sei aggressiva, ti ricordavo diversa”: Elisa Isoardi infiamma la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi, lunedì 22 marzo. In Honduras, la conduttrice piemontese è entrata in rotta di collisione con l’attore Brando Giorgi approdato a Cayo Cochinos tre giorni dopo il primo gruppo. Lo scontro è stato immediato: “Appena arrivato hai giustificato un nostro stato d’animo, senza sapere di cosa stava parlando. Sei entrato a gamba tesa, ammazza” ha detto la Isoardi e Giorgi: “Ho solo fatto un’osservazione. Li vedo persi, c’è un’organizzazione alla carlona e ho avvertito un pizzico di fastidio quando l’ho sottolineato. Se gli altri vogliono fare la guerra, io no, mi volto dall’altra parte e lascio perdere. La Isoardi leader? E perché? Chi lo ha deciso? Non penso di essere entrato a gamba tesa, non ho forzato nessuno, per la prova del fuoco eravamo tutti coesi, per quanto riguarda il mangiare, ho notato che ognuno andava lì e mangiava quello che voleva e non mi sembrava giusto. Ho trovato un’Isoardi bella carica”.

"Ma perché parli?". Elisa Isoardi, la lite sull'Isola diventa un caso

La conduttrice piemontese è molto agguerrita e convinta di sé tanto da replicare: “Non è vero che non abbiamo regole, lui arriva e butta tutto all’aria, è la natura che comanda, non Elisa! E con le nomination palesi ho capito che faccio paura”.

Se negli RVM è inviperita, in diretta sfoggia un sorriso rasserenante da “Prova del cuoco” e getta acqua sul fuoco: “Ora tutto si è risolto, va bene, adesso è tutto a posto, siamo una squadra”. Ma il naufrago non le crede: “Se si fanno le cose in armonia è meglio. Se siamo una squadra lo deve dimostrare con i fatti, non a parole. Sono rimasto perplesso di trovare un’Elisa diversa da come l’ho conosciuta, un po’ più aggressiva, io mi ero permesso di dire che li avevo trovati distrutti” e la Isoardi nervosa: “Eh beh, eravamo qui da 3 giorni senza mangiare! Io leader? No, no, è lui il leader, si prenda tutto. Se è meglio come amico o nemico? Amico”. E sfodera un ghigno poco rassicurante. Chiosa l’opinionista Iva Zanicchi: “In un pollaio non ci possono stare troppi galli: ci vuole un gallo e una gallina”.

"Mi manca quello". Vera Gemma, il segreto intimo all'Isola: la reazione dei naufraghi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.